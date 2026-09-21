Te la adapto a formato diario papel, con foco en los servicios concretos que ya ofrece el CIM y en cómo pueden utilizarlos los vecinos.

VOLANTA

TÍTULO TAPA

TÍTULO SEO

TÍTULO REDES

BAJADA



El espacio municipal funciona de 7 a 19 y reúne propuestas para niños, jóvenes, mayores y familias.

EPÍGRAFE



El CIM de Villa Lourdes reúne servicios municipales para vecinos.

CUERPO

El Centro Integrador Municipal (CIM) de Villa Lourdes ya cuenta con una amplia agenda de servicios y actividades destinadas a vecinos de todas las edades. El espacio, ubicado en la esquina de Músicos RIM 22 y Laprida, funciona de 7 a 19 y busca acercar distintas prestaciones municipales a la comunidad.

El lugar fue inaugurado recientemente como el primer Centro Integrador Municipal de Rivadavia, luego de la recuperación de un espacio que durante años permaneció en desuso. La obra se concretó en tres meses con fondos y mano de obra municipales y también contempla un sector verde con juegos infantiles. (Informate San Juan)

Propuestas para niños y adolescentes

Entre las actividades previstas se encuentra el apoyo escolar para niños, niñas y adolescentes. La propuesta apunta a acompañar las trayectorias educativas y generar un espacio de apoyo para las familias de la zona.

El CIM también incorporará actividades recreativas. Los miércoles por la tarde habrá Zumba y Bailoterapia, una alternativa que combina actividad física, entretenimiento y encuentro entre vecinos.

Las personas mayores y jubilados también tendrán propuestas específicas, con talleres lúdicos destinados a promover la participación, la recreación y la integración.

Atención de salud y acompañamiento

Durante las mañanas, el espacio contará con servicios primarios de atención y enfermería. De esta manera, los vecinos podrán acceder a prestaciones básicas de salud sin necesidad de trasladarse a otros puntos del departamento.

Además, funcionarán distintos dispositivos municipales, entre ellos el Dispositivo de Género y Diversidad y la Unidad Municipal de Consumos Problemáticos (UMCOP). Estos espacios estarán orientados a brindar atención, orientación y acompañamiento ante distintas situaciones.

También habrá asesoramiento municipal

El CIM tendrá además atención al vecino y asesoramiento sobre trámites, programas y servicios municipales. La intención es concentrar en un mismo lugar distintas herramientas para facilitar el acceso de los habitantes de Villa Lourdes y de sectores cercanos.

El centro también fue pensado para recibir a vecinos del Barrio Aramburu y Villa Giuliani, que se encuentran en las inmediaciones. La propuesta apunta a que el espacio se convierta en un punto de encuentro comunitario y no solamente en una sede de actividades.

Desde la Municipalidad de Rivadavia señalaron que progresivamente se incorporarán nuevos servicios y propuestas, de acuerdo con las necesidades y demandas que surjan de la comunidad.

Con esta programación, el primer CIM del departamento busca consolidarse como un espacio de cercanía, donde los vecinos puedan encontrar actividades recreativas, servicios de salud, acompañamiento y orientación municipal en un mismo lugar. (Redacción San Juan)

Si querés, también puedo hacer una versión más “de servicio” para web, con un título tipo “qué actividades hay, qué días y quiénes pueden participar”.