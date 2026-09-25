El Club Atlético Alto de Sierra abrió sus puertas para asistir a las familias damnificadas por el incendio que afectó la zona durante el fuerte viento Zonda. La institución comenzó una colecta de vestimenta, calzado y artículos de primera necesidad, además de ofrecer sus instalaciones a quienes se quedaron sin un lugar donde pasar la noche.

La emergencia golpeó directamente a la comunidad que rodea a la institución. Entre las personas afectadas hay jugadores, hinchas, simpatizantes y vecinos que habitualmente participan de la vida del club.

16 viviendas se vieron afectadas como consecuencia de las llamas y afirman que algunas perdieron prácticamente todo. La situación llevó a la comisión directiva a organizar una campaña para reunir elementos básicos y distribuirlos según las necesidades de cada hogar.

“Hay gente que ha quedado con lo puesto”, declaró a DIARIO HUARPE Agustina Zuit, integrante de la comisión directiva del Club Atlético Alto de Sierra.

Recibirán donaciones durante toda la semana

La colecta permanecerá activa durante toda la semana y desde la institución anticiparon que podría extenderse durante más días si la situación de las familias lo requiere.

Entre los elementos más necesarios se encuentran ropa para todas las edades, zapatillas y otros tipos de calzado, colchones, sábanas, alimentos no perecederos, agua potable y artículos de primera necesidad.

El club también comenzó a relevar información sobre los damnificados para conocer cuántas personas integran cada familia, sus edades y talles. El objetivo es organizar las donaciones y entregar cada elemento de acuerdo con las necesidades concretas.

El vínculo con quienes resultaron afectados fue uno de los motivos que llevó al club a involucrarse inmediatamente.

“La mayoría de los afectados son jugadores y simpatizantes del club. Son hinchas, gente que se acerca cada fin de semana ”, explicó Agustina Zuit.

El club también alojará a los damnificados

Además de funcionar como punto de recepción de donaciones, las instalaciones estarán disponibles para las personas que no tengan dónde dormir después del incendio.

La institución ofrecerá un espacio para pasar la noche, baños y agua. Por este motivo, una de las principales necesidades son colchones y ropa de cama para poder recibir a quienes requieran alojamiento durante los próximos días.

Desde la comisión también señalaron que cuentan con elementos para preparar alimentos y asistir con comidas o meriendas en caso de que las familias lo necesiten.

El club se encuentra a pocas cuadras de uno de los sectores afectados, por lo que sus integrantes estuvieron en contacto directo con la situación durante las primeras horas posteriores al incendio. Según relató Zuit, algunas viviendas quedaron reducidas prácticamente a sus estructuras y hubo personas que no pudieron rescatar pertenencias antes del avance de las llamas.

Dónde acercar las donaciones

Desde el Club Alto de Sierra señalaron que todavía necesitan más colaboración para responder a las necesidades inmediatas de los damnificados.

Las donaciones pueden acercarse directamente a las instalaciones del Club Alto de Sierra, en la zona de Alto de Sierra, durante todo el día. La recepción continuará durante toda la semana y podrá prolongarse si todavía existen familias que requieran asistencia.

Para coordinar la entrega de donaciones o realizar consultas, el club habilitó el número de celular 264 3182847.