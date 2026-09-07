El precio del cobre volvió a marcar este lunes un récord histórico y superó los US$ 14.500 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME), impulsado por las dificultades de producción en Chile y otros grandes países mineros, en un mercado que mira con preocupación la disponibilidad del metal.

Los futuros de referencia a tres meses llegaron a tocar los US$ 14.533 por tonelada, por encima del máximo anterior alcanzado en enero. El cobre acumula una suba cercana al 17% en el último año, sostenida tanto por problemas de oferta en el corto plazo como por las expectativas de una mayor demanda vinculada a las redes eléctricas, las energías renovables y los centros de datos para inteligencia artificial.

Chile, el corazón del problema

En el centro de las preocupaciones aparece Chile, el mayor productor mundial de cobre y responsable de aproximadamente una cuarta parte de la producción minera global. La producción chilena cayó 9,4% interanual, afectada, entre otros factores, por condiciones climáticas adversas, según datos citados por Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

Los últimos números de comercio exterior reflejan esas dificultades. Las exportaciones chilenas de cobre alcanzaron en agosto los US$ 4.620 millones, una caída del 14% frente a julio y del 3,2% en comparación con el mismo mes de 2025, indicó Bloomberg. Fue el menor registro mensual desde julio del año pasado.

Detrás de esa caída aparecen distintos problemas. La industria minera chilena atravesó contratiempos operativos durante el año, a los que durante julio y agosto se sumaron fuertes lluvias, nieve y vientos. El mal tiempo también provocó oleaje que restringió temporalmente la actividad en algunos puertos.

Las dificultades no se limitan a Chile. La producción minera mundial de cobre cayó 1,1% durante el primer semestre de 2026 y la de concentrados retrocedió 2,6%, según datos preliminares del International Copper Study Group. Además de Chile, hubo retrocesos importantes en Indonesia y la República Democrática del Congo, parcialmente compensados por incrementos en Perú y Mongolia.

El efecto Estados Unidos

A las dificultades de las minas se suma un fenómeno que está alterando el movimiento del cobre alrededor del mundo: Estados Unidos viene absorbiendo cantidades récord del metal ante las expectativas generadas por la política arancelaria de Donald Trump.

Las importaciones estadounidenses de cobre refinado alcanzaron las 225.000 toneladas en julio, el mayor registro desde el comienzo de la serie estadística en 1990, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos citados por Commerzbank.

Desde que Trump planteó la posibilidad de aplicar aranceles al cobre, los precios negociados en la bolsa Comex de Nueva York mantienen una prima que incentivó a los operadores a trasladar metal hacia Estados Unidos para aprovechar la diferencia de cotización.

Para Argentina y especialmente para San Juan, el contexto es favorable. Los proyectos de cobre avanzados en la provincia —Vicuña, Los Azules y El Pachón— se benefician de un escenario de precios elevados que mejora sus proyecciones económicas y acelera las decisiones de inversión. Sin embargo, la tensión en la oferta global también pone en evidencia la necesidad de acelerar el desarrollo de nuevos yacimientos para aprovechar la ventana de oportunidad que abre el mercado internacional.