El precio del cobre, el mineral que podría cambiar la matriz productiva de San Juan en la próxima década, se mantiene firme en un nivel histórico. A pesar de las turbulencias de los mercados internacionales, el metal logró sostenerse por encima de los 14.000 dólares por tonelada, un piso que brinda un respaldo clave para los proyectos de clase mundial que la provincia tiene en carpeta, como Vicuña, Los Azules y El Pachón.

Según informó la agencia Reuters, el precio de referencia del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME, el principal mercado mundial para este mineral) llegó a caer hasta los 13.883 dólares, su nivel más bajo en dos meses y medio, producto de la incertidumbre por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Sin embargo, el metal logró recuperarse y cerró la jornada con una baja menor, manteniéndose en la zona de los 14.034 dólares.

La volatilidad tuvo varios factores. Por un lado, los inversores temían que la victoria demócrata en el Congreso estadounidense frenara el desarrollo de los centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial, un sector que demanda grandes cantidades de cobre. A esto se sumó la entrada de 17.325 toneladas de cobre en los almacenes de la LME en Estados Unidos y la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump imponga aranceles a las importaciones de cobre refinado.

Sin embargo, los fundamentos del mercado limitaron las caídas. Según Bloomberg Línea, los continuos indicios de escasez física en China, el principal consumidor mundial, sostuvieron el precio. La prima de Yangshan (un indicador de la demanda de metal importado en el gigante asiático) se mantuvo cerca de los 200 dólares por tonelada, su nivel más alto en más de una década. Esto demuestra que, más allá de los ruidos financieros de corto plazo, la demanda real de cobre sigue siendo muy fuerte.

Por qué importa en San Juan

Para la provincia, este escenario internacional es una gran noticia. Los proyectos de cobre sanjuaninos requieren inversiones multimillonarias y precios sostenidos para avanzar hacia la construcción. El Pachón, de Glencore, proyecta una inversión de 9.500 millones de dólares; Los Azules, de McEwen Copper, y Vicuña, de BHP y Lundin, también necesitan un contexto de precios altos para tomar la decisión final de inversión.

El hecho de que el cobre se mantenga por encima de los 14.000 dólares, incluso en medio de la volatilidad electoral de Estados Unidos, envía una señal de confianza a los inversores. El mundo necesita cobre para la transición energética y la inteligencia artificial, y San Juan tiene los recursos para abastecer esa demanda. El desafío local no es el precio, sino la capacidad de la provincia para destrabar los permisos, la infraestructura y el financiamiento que permitan convertir esos recursos en producción.