El Colegio Nacional de Buenos Aires, una de las instituciones educativas más reconocidas del país, prohibió el uso de celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos personales durante las clases. La disposición ya se encuentra vigente y establece que los estudiantes que incumplan la normativa podrán recibir sanciones disciplinarias.

La decisión fue aprobada por el Consejo Escolar Resolutivo mediante la Resolución 12/2026 y formalizada por la rectora Valeria Bergman a través de la Resolución 712/2026. De esta manera, se incorporó una modificación al reglamento interno del establecimiento, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según lo establecido, los alumnos deberán mantener sus teléfonos guardados en las mochilas y en silencio mientras se desarrollen las actividades escolares. Sin embargo, la prohibición contempla excepciones para estudiantes que necesiten utilizar dispositivos por cuestiones de salud o accesibilidad, así como para aquellas situaciones en las que un docente autorice su uso con fines pedagógicos.

Desde la institución explicaron que la medida responde a la preocupación por el impacto de las pantallas en el aprendizaje y en las relaciones entre compañeros. Entre los principales problemas identificaron las interrupciones constantes por notificaciones, la pérdida de concentración, la menor participación en clase y la disminución de las interacciones durante los recreos.

"No queremos que decaiga la atención ni la participación de los estudiantes en las clases, ni que se erosione el aula y el Colegio como espacio de socialización", expresaron las autoridades en un comunicado difundido el 23 de octubre.

Además de la restricción, el establecimiento anunció una campaña de concientización destinada a promover hábitos digitales saludables y fomentar un uso responsable de la tecnología dentro de la comunidad educativa.

Los datos que impulsan la restricción de celulares

La decisión se suma a las políticas que buscan limitar el uso de dispositivos electrónicos en instituciones educativas de Argentina y otros países.

De acuerdo con los resultados de las pruebas PISA 2022, el 54% de los estudiantes argentinos reconoció que pierde la concentración durante las clases debido al celular. La cifra supera ampliamente el promedio del 30% registrado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por otra parte, una evaluación realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 2025 evidenció cambios positivos después de implementar restricciones similares en establecimientos educativos.

El relevamiento indicó que el 34,8% de los docentes encuestados observó mejoras considerables en la atención de los alumnos, mientras que el 34,4% registró una disminución de las interrupciones. Además, el 28,2% identificó avances en los resultados de aprendizaje.

Entre los estudiantes, dos de cada tres aseguraron que comenzaron a conversar más con sus compañeros y el 38,6% manifestó una mejoría en su capacidad de concentración.

Con estos antecedentes, las autoridades del Colegio Nacional de Buenos Aires buscan fortalecer el aprendizaje y recuperar los espacios de intercambio entre estudiantes, sin eliminar por completo el uso de herramientas tecnológicas cuando resulten necesarias para la enseñanza.