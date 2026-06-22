

El centro sanjuanino vivió una intensa actividad comercial, especialmente este sábado, jornada en la que miles de personas recorrieron los principales corredores comerciales en busca de regalos y promociones para agasajar a los padres en su día.

De acuerdo al reporte de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, se indicó que las ventas por el Día del Padre registraron un comportamiento similar al observado en 2025, con un importante movimiento de consumidores durante los días previos a la celebración.

Las compras financiadas mediante cuotas ofrecidas por tarjetas de crédito, tanto nacionales como locales, volvieron a ser una herramienta clave para impulsar el consumo durante esta fecha comercial.

Entre los rubros más demandados se destacaron la indumentaria, los vinos y licores, y la gastronomía en general, especialmente las propuestas vinculadas a desayunos y al tradicional asado familiar.

En cuanto al gasto promedio, el ticket se ubicó en los $51.000, lo que representa un incremento del 27% respecto al registrado durante el Día del Padre de 2025.

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan destacó en su resumen, “el esfuerzo realizado por el sector comercial para ofrecer promociones, financiación y propuestas atractivas que permitieron acompañar una fecha tan significativa para las familias sanjuaninas y generar un importante movimiento económico en la provincia”.



