La Policía de San Juan tendrá un nuevo subjefe después de permanecer 69 días sin esa autoridad dentro de su estructura de conducción. Este jueves trascendió que el comisario general Pablo Torres, actual titular de la Dirección de Operaciones D-3, fue elegido para ocupar el cargo que quedó vacante tras la muerte de Germán Videla en la tragedia aérea ocurrida el 29 de julio en el departamento Valle Fértil.

La designación se conocerá oficialmente este viernes, cuando el gobernador Marcelo Orrego lo haga oficial. A la 18 horas se llevará a cabo un acto de asunción en el Centro de Convenciones de la Central de Policía, con la presencia del secretario General de la Gobernación Emilio Achem, el secretario de Seguridad Enrrique Delgado y el jefe de la Policía de San Juan Néstor Álvarez, más autoridades policiales. Con la llegada de Torres a la subjefatura, la fuerza provincial volverá a contar con sus principales cargos de conducción completos, luego de las consecuencias que dejó el siniestro.

El accidente aéreo del 29 de julio provocó la muerte de siete personas: cuatro funcionarios sanjuaninos, entre ellos el entonces subjefe de Policía, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de esa dependencia, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia. También fallecieron el piloto del helicóptero y dos brigadistas.

En ese contexto, Torres quedó vinculado a una de las tareas más delicadas que debieron afrontar los equipos de emergencia y las autoridades provinciales después del siniestro. El comisario general coordinó los trabajos destinados a recuperar los cuerpos de sus compañeros, organizar su traslado a la Morgue Judicial y disponer las tareas relacionadas con el sepelio.

Su intervención en esas labores se sumó a la amplia trayectoria que desarrolló dentro de la Policía de San Juan, donde ocupó diferentes cargos antes de quedar al frente de la Dirección de Operaciones D-3. Desde esa área tuvo responsabilidades vinculadas con la planificación y coordinación de los operativos policiales.

La elección de Torres para la subjefatura representó un nuevo paso en su carrera dentro de la institución. Su nombre surgió para ocupar el segundo puesto de autoridad de la fuerza, una función que adquirió relevancia tras la muerte de Videla y el período en el que la estructura de conducción permaneció sin un reemplazante formal.

La subjefatura constituye uno de los principales cargos de la plana mayor policial y acompaña al jefe de Policía en la conducción de la institución. Por eso, la definición de quién ocuparía ese lugar resultó central para completar la estructura de mando después de la tragedia ocurrida en Valle Fértil.

Con la confirmación prevista, Pablo Torres quedará al frente de la subjefatura de la Policía de San Juan, luego de desempeñarse como director de Operaciones D-3 y de participar en la coordinación de las tareas trágicas y en uno de los episodios más lamentables que afrontó la fuerza provincial.

Otra asunción

La otra asunción oficial que se va a dar mañana a las 18 horas en el Centro de Convenciones de la Central de Policía, es la del comisario general retirado Diego Morales, a cargo de la Dirección de Protección Civil, cargo que ya venía desempeñando, pero fataba la desiganción oficial. Morales también ocupó el cargo de Subjefe de la Policía, asumió el 19 de enero de 2024 hasta el mes de abril de 2025 que asumió la Comisario General Cintia Álamo. Tras la salida de la Subjefatura Diego Morales fue designado asesor del secretario de Seguridad hasta que pasó a retiro.