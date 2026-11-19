El Concejo Deliberante de Chimbas aprobó el pedido del Ejecutivo municipal, encabezado por Daniela Rodríguez, para utilizar transitoriamente fondos propios y continuar la construcción del Estadio Polideportivo Municipal. La autorización responde a que, según informó el cuerpo deliberativo, todavía está pendiente una transferencia del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere).

El mecanismo permitirá adelantar recursos municipales para sostener los trabajos y reponerlos una vez que llegue el dinero del Fodere. Sin embargo, los concejales que respaldaron la medida advirtieron que esa decisión no debe comprometer los servicios esenciales ni postergar las necesidades prioritarias de los vecinos.

La aprobación llega en un contexto económico complejo para la comuna y en medio de las diferencias políticas entre la intendenta y una parte importante del Concejo Deliberante.

Siete votos a favor y una advertencia

El proyecto obtuvo siete votos afirmativos: Ariel Rivero, Ivana Cortez, Augusto Neyra, Noelia Tortarolo, Leonela Yúdica, María Arredondo y Eduardo Rodríguez acompañaron la solicitud. Eduardo Núñez y Luciano Cano se abstuvieron, mientras que Griselda Chávez votó en contra.

Desde el Concejo señalaron que el respaldo a una obra de infraestructura debe ir acompañado de una administración responsable de los recursos públicos. Por eso, insistieron en que el dinero destinado transitoriamente al polideportivo no puede afectar el funcionamiento cotidiano del municipio.

Además, anticiparon que mantendrán su tarea de control sobre la utilización de los fondos y el cumplimiento de las normas.

El antecedente de las críticas de Rodríguez

La decisión se produjo pocos días después de que Daniela Rodríguez cuestionara públicamente a los concejales. El 17 de noviembre, en declaraciones a Radio Sarmiento, sostuvo: "Yo creo que todas las acciones son para poner un palo en la rueda".

La intendenta apuntó especialmente a la situación presupuestaria. A fines de 2025, el Concejo aprobó el Presupuesto 2026 con modificaciones que elevaron del 4% al 11,7% los recursos destinados al propio Legislativo. Rodríguez vetó la ordenanza y el municipio continúa funcionando con el Presupuesto 2025 reconducido.

En aquella entrevista también cuestionó las demoras en la aprobación de balances y sostuvo que la falta de una herramienta financiera actualizada condiciona la ejecución de obras y programas. Ahora, pese a ese enfrentamiento, siete ediles avalaron la solicitud del Ejecutivo para avanzar con el polideportivo.

El avance de la obra y los fondos pendientes

El polideportivo techado comenzó a construirse en agosto de 2026 sobre avenida Costanera, a unos 300 metros del Predio Ferial. La obra fue adjudicada a Terussi S.A. y contempla una inversión anunciada de aproximadamente $1.686 millones.

A principios de noviembre, Rodríguez informó que la construcción llevaba un 45% de avance, aunque reconoció demoras vinculadas con la falta de tendido eléctrico en el predio. El complejo estará destinado a actividades deportivas, institucionales y comunitarias.

El punto que todavía necesita precisiones es el financiamiento. Cuando comenzó la obra, la intendenta había señalado que los recursos del FODERE utilizados para el proyecto habían sido depositados a fines de 2025. El comunicado del Concejo no aclara a qué desembolso corresponde la transferencia pendiente, cuánto dinero municipal se adelantará ni en qué plazo será repuesto.

Con la autorización aprobada, el Ejecutivo cuenta con una alternativa para continuar los trabajos. La advertencia del Concejo, en tanto, pone el foco en que esa decisión no perjudique la prestación de servicios a los vecinos.