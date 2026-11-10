La novena edición del Concurso del Asador Sanjuanino ya está en marcha. La intendenta de San Martín, Analía Becerra, presentó este 10 de noviembre la convocatoria para participar de la competencia, que se realizará el sábado 28 de noviembre en el Complejo Ceferino Namuncurá. Las inscripciones comenzaron hoy y habrá 70 cupos distribuidos entre las distintas categorías.

Durante la presentación, Becerra destacó la relación del certamen con las costumbres argentinas y el trabajo solidario que acompaña a la propuesta. “Hoy, en el Día de la Tradición, queremos anunciar una nueva edición del Concurso del Asador Sanjuanino. El asado es una de las tradiciones más representativas de nuestro país y nos pareció una fecha especial para presentar esta convocatoria”, expresó.

La jefa comunal también explicó que el municipio aportará los cortes de carne que utilizarán los participantes y que, una vez finalizada la competencia, lo producido será destinado a instituciones intermedias del departamento.

“Siempre pensamos que esto es mucho más que un evento. También tiene un componente solidario, porque permite generar recursos para las instituciones que participan y forman parte de San Martín. El asado que se produce durante la jornada se distribuye entre esas organizaciones para que puedan comercializarlo”, señaló.

Cómo serán las inscripciones y las categorías

La convocatoria contempla 70 participantes, distribuidos entre profesionales y amateurs, con diferentes modalidades de cocción. Según explicó Omar Martínez, integrante del jurado, la competencia tendrá dos categorías principales: cocción a las brasas y cocción a las llamas. Dentro de cada una habrá espacios para asadores profesionales y aficionados.

“Los cupos están establecidos en las bases y condiciones que se publicarán en las redes oficiales del municipio. Allí estarán detallados los requisitos para que los interesados puedan anotarse y participar”, indicó Martínez.

Por su parte, Becerra precisó que el formulario de inscripción estará disponible desde este 10 de noviembre en las redes sociales oficiales de la Municipalidad. Los interesados podrán acceder al enlace, completar los datos e imprimir el formulario correspondiente.

Qué evaluará el jurado durante la competencia

Martínez explicó que la evaluación no se limitará al resultado final de la carne, sino que tendrá en cuenta distintos aspectos del proceso de elaboración y la presentación de cada participante.

“El jurado observa principalmente el cuidado de la carne y las técnicas de cocción. También evaluamos las condiciones de higiene durante la preparación, la presentación de los platos y el espacio de trabajo de cada concursante”, detalló.

Además, destacó el nivel de preparación que muestran los participantes en cada edición. “Año tras año se esmeran mucho y cada vez resulta más difícil evaluar, porque preparan sus espacios, decoran las mesas y convierten la competencia en una experiencia muy linda”, agregó.

Cada concursante contará con un espacio físico para trabajar, que incluirá un parrillero o un sector destinado a generar fuego, según la modalidad elegida, además de una mesada. También deberán presentarse una o dos horas antes del comienzo para descargar sus materiales, organizar el lugar y retirar la carne aportada por el municipio.

Espectáculos y actividades

La jornada del sábado 28 comenzará a las 17 con el tradicional concurso de asadores. Más tarde, desde las 21, se pondrá en marcha la grilla artística en el escenario central del Complejo Ceferino Namuncurá.

Becerra confirmó que la propuesta combinará gastronomía, música y participación comunitaria, con el objetivo de convocar tanto a los concursantes como a las familias que se acerquen a compartir la jornada.

Los premios para los ganadores ya están previstos y serán anunciados próximamente por la organización. La expectativa está puesta en una nueva edición de un encuentro que combina la tradición del asado con la participación de instituciones y vecinos del departamento.