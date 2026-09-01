El Concurso de Aspirantes 2026 del Poder Judicial de San Juan generó una fuerte convocatoria desde las primeras horas de inscripción. Según fuentes calificadas del Poder Judicial, unas 2500 personas se registraron durante las primeras 10 horas desde la apertura del trámite.

De ese total, 135 inscripciones corresponden a la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.

Las personas interesadas podrán completar el formulario hasta el viernes 4 de septiembre a las 12, con el objetivo de integrar el registro de aspirantes para futuros cargos de planta permanente del personal administrativo y técnico.

Quiénes pueden participar

Entre los requisitos generales establecidos se encuentra tener 18 años o más, contar con nacionalidad argentina y acreditar al menos dos años de residencia en San Juan.

También es necesario tener el secundario o Polimodal completo. En el caso de las personas de 35 años o más, deberán acreditar oportunamente los aportes jubilatorios anteriores.

Cómo realizar la inscripción

El trámite debe hacerse obligatoriamente desde una computadora o notebook, ya que el formulario no está habilitado para dispositivos móviles.

Los postulantes deben ingresar al micrositio oficial del concurso, seleccionar la opción “Formulario de Inscripción” y hacer clic en “INSCRIBIRSE”.

Durante el proceso deberán completar sus datos personales, información de contacto, nacionalidad, domicilio y estudios, además de seleccionar la circunscripción judicial en la que desean participar.

Solo se puede elegir una circunscripción

Este punto es clave para quienes quieran participar. La inscripción solamente puede realizarse para una de las dos circunscripciones, por lo que no es posible anotarse en ambas.

La Primera Circunscripción Judicial tendrá como sede de evaluación la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, Entre Ríos 33 Sur.

La Segunda Circunscripción Judicial comprende Jáchal e Iglesia. La evaluación se realizará en San José de Jáchal y quienes elijan esta opción deberán contar con domicilio en alguno de esos dos departamentos.

Cinco instancias eliminatorias

Una vez finalizada la inscripción, los postulantes deberán atravesar cinco etapas eliminatorias.

La primera será una prueba de dactilografía, en la que deberán escribir correctamente 100 palabras de un texto jurídico en cuatro minutos.

Luego deberán superar una evaluación de ortografía, que consiste en corregir un texto con errores en cinco minutos.

La tercera instancia será un curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado, compuesto por nueve módulos.

Después llegará la evaluación de conocimientos teóricos, con 100 preguntas que deberán resolverse en 75 minutos. Para aprobar será necesario responder correctamente al menos 71.

La última etapa será una entrevista personal, cuya asistencia será obligatoria.

Aprobar no garantiza un puesto

Desde el Poder Judicial aclararon que inscribirse y aprobar el concurso no implica obtener automáticamente un cargo.

El proceso permitirá conformar un registro de aspirantes que podrá ser utilizado para cubrir futuros puestos de planta permanente, de acuerdo con las necesidades de personal del Poder Judicial.

Las consultas relacionadas con el proceso de inscripción pueden realizarse al 4222611, internos 363, 372 y 373, o mediante el correo informado por el Poder Judicial en su comunicación oficial.

Con el plazo todavía abierto hasta el viernes al mediodía, el número de postulantes podría continuar creciendo durante las próximas horas.