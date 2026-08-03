La Corte de Justicia de San Juan volvió a postergar la definición sobre el futuro del concurso de ingreso al Poder Judicial realizado en 2022. Pese a la expectativa que existía porque el tema podía ser analizado durante la reunión de acuerdo de este jueves, finalmente el expediente no fue tratado y la resolución quedó pendiente.

De esta manera, cientos de aspirantes que integran el actual orden de mérito deberán seguir esperando una respuesta mientras el plazo de vigencia del listado se acerca a su vencimiento.

Ahora, todas las miradas están puestas en la próxima reunión de acuerdo, prevista para la semana que viene, donde se espera que los ministros finalmente resuelvan si prorrogan la vigencia del concurso o avanzan con la convocatoria de un nuevo proceso de selección.

El tiempo, sin embargo, juega en contra. El orden de mérito confeccionado tras el concurso de 2022 vence a fines de agosto de 2026, por lo que restan apenas unas semanas para adoptar una definición que impactará directamente en el ingreso de personal al Poder Judicial.

Una decisión que alcanza a más de 500 aspirantes

El concurso de 2022 fue uno de los más convocantes en la historia del Poder Judicial de San Juan. En aquella oportunidad se inscribieron 9.956 personas y, luego de superar las evaluaciones de mecanografía, ortografía y conocimientos jurídicos, 541 postulantes lograron integrar el orden de mérito definitivo.

Sin embargo, desde entonces menos de la mitad de quienes conforman esa nómina consiguió ingresar al Poder Judicial, mientras que el resto continúa aguardando que se produzcan vacantes para ser convocados.

La decisión que adopte la Corte será determinante para ese grupo de aspirantes. Si resuelve extender la vigencia del orden de mérito, los ingresos continuarán realizándose con la lista actual. En cambio, si decide dar por concluido ese proceso, deberá convocarse un nuevo concurso abierto, en el que miles de interesados volverán a competir por un puesto.

Con el vencimiento del listado cada vez más cerca y sin una resolución oficial, la incertidumbre continúa creciendo entre quienes aprobaron todas las etapas del proceso y esperan desde hace casi cuatro años la posibilidad de incorporarse al Poder Judicial.