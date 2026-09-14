El Concurso de Aspirantes para ingresar al Poder Judicial de San Juan comenzó este lunes con normalidad, aunque uno de los primeros datos que dejó la extensa convocatoria fue el nivel de asistencia: en los dos primeros turnos, aproximadamente el 50% de los inscriptos se presentó a rendir la primera etapa.

De todos modos, desde la organización del concurso evitaron considerar ese porcentaje como una tendencia definitiva. Recién se desarrollaron los primeros turnos de una evaluación que continuará durante varias semanas y las autoridades esperan que los niveles de presentismo puedan variar a medida que avance el cronograma.

Incluso, explicaron que la ausencia de aspirantes no resulta un fenómeno extraño en este tipo de convocatorias. En concursos anteriores, el nivel de asistencia osciló aproximadamente entre el 60% y el 70%, dependiendo de cada jornada. Por eso, que una parte importante de los anotados no se presente a rendir no representa, por ahora, una situación fuera de lo habitual.

La convocatoria de este año tuvo una cifra récord: 12.293 personas se inscribieron para participar del concurso. De ese total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción Judicial y 775 a la Segunda Circunscripción, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia. La cifra incluso superó ampliamente la registrada en el concurso de 2022, cuando se habían anotado cerca de 10 mil aspirantes.

La primera instancia consiste en una prueba de dactilografía, en la que los postulantes deben reproducir correctamente un texto jurídico de 100 palabras. El examen se extenderá hasta el 6 de octubre.

Desde el Poder Judicial también remarcaron una cuestión clave: quien no se presenta el día y horario asignados pierde directamente la posibilidad de continuar en el concurso. No habrá reprogramación para quienes falten.

Por eso, insistieron en que cada aspirante consulte el cronograma oficial y se presente con su DNI unos minutos antes del turno establecido. El cumplimiento de los horarios y plazos forma parte de las exigencias para quienes buscan ingresar al Poder Judicial.

La prueba que comenzó este lunes es apenas la primera de cinco instancias eliminatorias previstas en el concurso. Solo quienes logren superar cada etapa podrán continuar en carrera por un futuro puesto en la Justicia sanjuanina.