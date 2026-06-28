La séptima edición del Congreso Mundial de Minería comenzó esta última semana en Lima, Perú, con la participación de empresarios, académicos y especialistas del sector a nivel global para tratar los principales desafíos de la minería en los años venideros, con un llamado a impulsar la innovación y la colaboración entre países.

Durante la ceremonia de apertura, el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y organizador del Congreso, Juan Carlos Ortiz, destacó el significado histórico de que Perú sea nuevamente sede de este encuentro después de más de cinco décadas.

"Estoy convencido de que fortalecerán la cooperación entre nuestros países, abrirán nuevas oportunidades de colaboración y seguirán consolidando al Congreso Mundial de Minería como el principal espacio de encuentro de la minería mundial", afirmó Ortiz.

El dirigente resaltó que el evento, que se extiende hasta el viernes 26 de junio, constituye una oportunidad para mostrar al mundo no solo el potencial minero de Perú, sino también la calidad de sus profesionales, la fortaleza de sus instituciones y la riqueza cultural de sus regiones.

Energía nuclear y minerales críticos redefinirán el futuro de la IA

El presidente del Congreso Mundial de Minería, Abraham Chahuán, señaló que la minería desempeñará un papel decisivo en la nueva etapa de desarrollo global impulsada por la transición energética, la electrificación, la inteligencia artificial y el crecimiento de nuevas tecnologías que demandan cada vez más minerales estratégicos.

"La colaboración ya no es solamente un valor. Es una condición para el futuro de nuestra industria. Ninguna empresa, ningún país y ninguna tecnología resolverán este desafío por sí solos. La respuesta será necesariamente colectiva", enfatizó Chahuán.

El directivo explicó que estos desafíos están reflejados en el lema de esta edición del congreso, que pone en el centro la confianza, la transformación y la tecnología como factores esenciales para garantizar una minería sostenible y responsable.

Perú proyecta inversiones por US$ 6.300 millones en 2026

El ministro de Energía y Minas de Perú, Waldir Ayasta, apuntó que los indicadores del sector minero peruano evidencian la confianza de los inversionistas en el país andino y la continuidad de importantes proyectos de inversión y exploración.

"Los resultados alcanzados permiten proyectar que la inversión minera bordeará los 6.300 millones de dólares al cierre de 2026, reflejando la confianza de los inversionistas en el potencial geológico, la estabilidad macroeconómica y las oportunidades que ofrece el Perú", subrayó Ayasta.

El ministro añadió que, en un contexto de creciente demanda global de cobre y otros minerales críticos, Perú está llamado a desempeñar un papel cada vez más relevante en la construcción de un futuro energético más limpio, resiliente y sostenible.

La minería como pilar del desarrollo global

El Congreso Mundial de Minería se realiza cada tres años y reúne a los principales actores de la industria a nivel global. La edición de Lima 2026 cuenta con una amplia agenda que incluye paneles sobre innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental, relaciones comunitarias y el rol de los minerales críticos en la transición energética.