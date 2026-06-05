La condena dictada contra Olmedo marcó el cierre de una extensa batalla judicial para Martina y su familia. Sin embargo, para la joven comienza ahora otro desafío: reconstruir su vida después de años atravesados por la violencia, el aislamiento y el sufrimiento.

Así lo expresó su madre al finalizar la audiencia, donde compartió el alivio que siente tras la sentencia, aunque admitió que la familia esperaba una pena más severa.

“Estamos conformes. Quizás no fue el tiempo que queríamos, pero estamos conformes”, señaló, en referencia a una causa que tuvo momentos de gran tensión y que mantuvo en vilo a sus allegados durante todo el proceso.

La mujer explicó que Martina continúa recuperándose de las secuelas que dejó la relación que mantuvo con el condenado. Según relató, la recuperación es lenta y requiere acompañamiento constante.

“Todavía está en proceso de recuperación, tanto física como psicológicamente, pero creo que esto la va a aliviar un poco. Va a poder salir tranquila de su casa, ir a trabajar y continuar con su vida, que es lo que ella quiere”, expresó.

Durante su testimonio también aprovechó para dejar un mensaje dirigido a otras madres y padres que sospechan que sus hijos pueden estar atravesando situaciones similares.

“Siempre que tengan una sospecha, que averigüen y pregunten. Hay cosas que por ahí no les quieren contar. A mí me pasó. Yo preguntaba y muchas veces no me lo decía”, sostuvo.

La mujer remarcó que uno de los aspectos más difíciles fue observar cómo su hija se alejaba progresivamente de su entorno familiar y social. Según explicó, las conductas de manipulación terminan aislando a las víctimas y dificultan que puedan pedir ayuda.

“Cuesta muchísimo seguir intentando acercarse. Muchas veces las manipulan y quedan aisladas. Pero hay que insistir. Eso puede hacer la diferencia”, aseguró. En ese sentido, consideró que el acompañamiento familiar fue clave para que Martina pudiera atravesar el proceso y llegar hasta esta instancia judicial.

“Si nosotros hubiésemos estado al margen, no sé si hubiese sido así la historia”, afirmó.

Consultada sobre las últimas palabras pronunciadas por Olmedo durante el juicio, cuando manifestó que seguía amando a Martina, la madre fue contundente. “Yo creo que el amor no duele. Si uno ama a alguien, no le puede hacer el daño que le hizo. Nadie tiene derecho a hacer eso. Ella no era su propiedad”, respondió.

Para la mujer, el acusado construyó durante años una versión de los hechos destinada a justificar sus conductas y manipular a quienes rodeaban a la joven.

Finalmente, compartió el deseo que la acompaña desde hace tiempo y que hoy, tras la condena, vuelve a cobrar fuerza. “Ojalá algún día mi hija vuelva a tener la alegría que tenía antes de conocer a esta persona”, dijo emocionada.

Y aclaró que las consecuencias comenzaron mucho antes del episodio que terminó en la Justicia. “Mi hija llegó a esta situación con una delgadez extrema, pesando apenas 45 kilos. Ya no tenía amigos y prácticamente estaba alejada de nosotros. Ojalá vuelva a ser la Martina que era antes de conocerlo a él”, concluyó.