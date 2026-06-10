El Consejo de la Magistratura definió ternas para tres cargos clave

El Consejo de la Magistratura dio un paso decisivo en el proceso de cobertura de vacantes dentro del Poder Judicial al definir las ternas de candidatos que competirán por tres cargos de relevancia institucional. La selección se realizó tras las distintas etapas de evaluación previstas en el procedimiento, que incluyeron antecedentes, exámenes y entrevistas personales.

Las ternas quedaron conformadas para cubrir un cargo en la Cámara Laboral, otro en el Ministerio Público Fiscal y un tercero vinculado al área de Asesoría, espacios considerados estratégicos para el funcionamiento del sistema judicial. Para el cargo vinculado a la Cámara Laboral fueron seleccionados: Federico Soria, actual juez laboral de primera instancia; Daniela Rivas, secretaria de Cámara Laboral; y Gustavo Raso, abogado litigante con trayectoria en el fuero.

En tanto, para el cargo en el Ministerio Público Fiscal la terna quedó integrada por: Nicolás Ayestarán, fiscal de Cámara; Ignacio Achem, fiscal coordinador de la UFI Genérica; y Juan Manuel García Castrillón, quien se desempeña dentro del Poder Judicial.

Por su parte, para el cargo de Asesor fueron incluidos: Yanina Peri, integrante de la Fiscalía General; Gabriela Pintos, abogada litigante; y Ana Vanesa Reynes, quien desarrolla funciones en la Defensoría.

La definición de las ternas constituye una de las etapas más importantes del proceso de selección. A partir de ahora, los nombres serán elevados para la continuidad del procedimiento institucional previsto por la Constitución provincial y la normativa vigente.Las vacantes que se buscan cubrir forman parte de áreas sensibles del sistema judicial, ya que involucran funciones vinculadas a la resolución de conflictos laborales, la persecución penal y la asistencia jurídica en distintos ámbitos de actuación.

La conformación de las ternas fue el resultado de un proceso de evaluación en el que participaron diversos postulantes. Los consejeros analizaron los antecedentes académicos y profesionales de cada aspirante, además de su desempeño en las instancias de examen y entrevista.

Con esta definición, el Consejo de la Magistratura avanza en uno de sus objetivos centrales: garantizar que los cargos judiciales sean cubiertos mediante procedimientos transparentes y basados en criterios de idoneidad, mérito y capacidad profesional. Ahora comenzará una nueva etapa administrativa e institucional que culminará con la designación de quienes finalmente ocuparán cada una de las vacantes concursadas.