Una investigación publicada en la revista Neuropsychopharmacology analizó el impacto del consumo de cannabis en adolescentes y concluyó que quienes iniciaron su uso mostraron menor evolución en habilidades cognitivas clave, como la memoria y la atención.

El estudio fue desarrollado por equipos de la Universidad de California en San Diego, la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, la Universidad de Columbia y la Universidad de Sídney, entre otras instituciones de Estados Unidos y Australia. La investigación incluyó a 11.036 jóvenes de entre 9 y 17 años.

Los especialistas evaluaron el desarrollo de funciones como memoria, lenguaje, atención y velocidad mental mediante pruebas cognitivas y análisis biológicos para detectar consumo de cannabis. En una primera etapa, algunos adolescentes presentaban rendimientos similares o superiores, pero en el seguimiento se observó que quienes consumían cannabis mostraban una menor mejora en comparación con sus pares.

La investigadora Natasha Wade explicó que “la adolescencia es un momento crítico para el desarrollo cerebral, y los adolescentes que comienzan a consumir cannabis no mejoran al mismo ritmo que los demás”. Según el estudio, el compuesto THC, responsable de los efectos psicoactivos, aparece como un factor relevante en estas diferencias.

En el análisis, los jóvenes con rastros de THC evidenciaron menor avance en memoria, mientras que aquellos con presencia de CBD no mostraron el mismo patrón, aunque el tamaño de esa muestra fue reducido.

Los investigadores señalaron que, si bien las diferencias detectadas fueron moderadas, pueden influir en el rendimiento escolar y en la vida cotidiana. Además, aclararon que el estudio no establece una relación causal directa, ya que intervienen múltiples factores como el entorno, la salud mental y el contexto familiar.

Como recomendación, el equipo científico planteó retrasar el inicio del consumo de cannabis durante la adolescencia. También indicaron que el seguimiento continuará en los próximos años para analizar los efectos a largo plazo en la adultez joven.