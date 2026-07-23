El consumo masivo continúa sin mostrar señales firmes de recuperación. Durante junio, las ventas registraron una caída mensual del 2,4% y un retroceso interanual del 2,7%, según el último relevamiento elaborado por la consultora Scentia.

Con este resultado, el sector acumuló seis meses consecutivos de descensos frente al mismo período del año anterior, mientras que el balance del primer semestre de 2026 cerró con una variación negativa del 2,9%.

El informe detalló que los rubros más afectados durante el año fueron limpieza de ropa y hogar, con una caída del 7,1%; alimentos perecederos, que retrocedieron 5,6%; y los productos vinculados al desayuno y la merienda, con una baja del 5,3%.

Los supermercados siguen perdiendo ventas

Dentro de los principales canales comerciales, los supermercados volvieron a mostrar resultados negativos. En junio, las ventas descendieron un 0,9% frente a mayo y un 2,6% interanual.

El comportamiento del primer semestre refleja una caída más profunda: el consumo en supermercados acumuló una baja del 4,6% respecto del mismo período de 2025.

Los autoservicios independientes tampoco lograron revertir la tendencia. Según Scentia, registraron una disminución del 1,9% mensual, del 1,6% interanual y acumulan un retroceso del 3,2% en los primeros seis meses del año.

En tanto, el canal mayorista presentó una de las mayores contracciones. Las ventas bajaron 4,2% respecto de mayo, cayeron 3,3% en comparación con junio del año pasado y acumulan una pérdida del 3,8% en el semestre.

El comercio electrónico crece y marca la diferencia

Mientras los canales tradicionales continúan afectados por la menor demanda, el comercio electrónico se mantiene como la excepción dentro del consumo masivo.

El e-commerce registró un crecimiento interanual del 41% y acumula una expansión del 34,8% durante 2026, consolidándose como el único segmento con una evolución positiva en medio de la caída generalizada.

Los datos reflejan un cambio en los hábitos de compra de los consumidores, que continúan buscando alternativas digitales, promociones y mejores precios ante un escenario de menor poder adquisitivo.