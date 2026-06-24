El cumpleaños número 39 de Lionel Messi tuvo homenajes en distintos puntos del país y San Juan no fue la excepción. El Coro de Niños de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se sumó a la propuesta nacional de cantarle el tradicional "Feliz Cumpleaños" al capitán de la Selección argentina y compartió un emotivo momento protagonizado por los pequeños coreutas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el director del Coro de Niños de la UNSJ, Jorge Fuentes, contó cómo nació la idea y cómo fue recibida por los chicos. "Eso fue por la propuesta del periodista de Telefe, Rodolfo Barili, que expuso cantarle el cumpleaños a Messi a las 10 de la mañana y después a las 10 de la noche, simplemente", explicó.

La actividad se realizó en el marco de los ensayos habituales del coro y contó con la participación de dos de las agrupaciones que integran la institución. "Fue en el mismo ensayo. En los Coros de Niños tenemos tres agrupaciones. Con dos de ellas, los niños más chicos y el grupo intermedio. Al finalizar el ensayo, le cantamos el feliz cumpleaños", relató Fuentes.

Un espíritu mundialista que contagia

Según explicó el director, la propuesta fue aceptada de inmediato por los chicos, quienes ya vienen atravesando un fuerte clima de entusiasmo por la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026. "Ya venimos con un espíritu bien mundialista por la canción que hemos grabado. Grabamos un video de 'La Cuarta Estrella' en el Teatro del Bicentenario y ya está ese espíritu. Así que cualquier propuesta relacionada con el Mundial engancha a todos", señaló.

Así, entre canciones, ensayos y el fervor mundialista que atraviesa al país, los pequeños sanjuaninos encontraron una forma especial de homenajear a Lionel Messi en un nuevo cumpleaños, mientras el capitán argentino continúa escribiendo páginas históricas en el Mundial 2026.