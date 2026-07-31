Tras el velorio realizado en la Catedral de San Juan, las autoridades definieron el recorrido que realizará el cortejo fúnebre de las cuatro víctimas de la tragedia de Ischigualasto antes de su descanso final. La caravana recorrerá distintos edificios emblemáticos de las fuerzas de seguridad y culminará en el Cementerio de la Capital, donde se llevará a cabo el sepelio con los honores correspondientes.

La despedida comenzará con la salida de los féretros desde la Catedral. Desde allí, el cortejo avanzará por diferentes calles de la ciudad y tendrá paradas cargadas de simbolismo para recordar a quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones vinculadas a la seguridad y la protección de la comunidad.

El primer punto del recorrido será la Central de Policía. Luego, la caravana pasará por la Dirección de Protección Civil y continuará hasta el Cuartel Central de Bomberos, ubicado en la intersección de Tucumán y Mary O'Graham. En ese trayecto, los vehículos serán escoltados por móviles de las distintas fuerzas de seguridad que participaron de la organización del homenaje.

Uno de los momentos más emotivos está previsto frente al Cuartel Central de Bomberos, donde se realizará un sirenazo en memoria de Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal. El sonido de las sirenas será el reconocimiento de sus compañeros a quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio público y fallecieron en cumplimiento de sus funciones.

Finalizado ese homenaje, el cortejo continuará su marcha hacia el Cementerio de la Capital. Las autoridades estiman que el ingreso se producirá pasado el mediodía, cuando familiares, compañeros y representantes de las distintas instituciones participen de la última despedida.

El sepelio se realizará en el panteón de la Policía de San Juan, donde se rendirán los honores oficiales a los cuatro funcionarios. De esta manera, concluirá una jornada marcada por el dolor, pero también por el reconocimiento de la comunidad y de las fuerzas de seguridad a quienes dedicaron su vida al servicio de los sanjuan