Este domingo 20 de septiembre, el Predio Gaucho José Dolores será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026. La jornada se desarrollará de 11 a 18 horas y tendrá entrada libre y gratuita.

La propuesta organizada por la Municipalidad de Rawson, la Asociación de Esparragueros de Médano de Oro y el Club Sportivo Central Argentino combinará producción, gastronomía, cultura y entretenimiento. Uno de los principales atractivos será la amplia grilla de academias, agrupaciones y artistas que acompañará la celebración.

El cronograma artístico

La actividad artística comenzará a las 11 con la presentación de la Academia Los Huarpes. A las 11:30 será el turno del Instituto Male, mientras que a las 12 llegará la presentación de La Quimera.

A las 13 se presentará la Academia Almas Medaneras. Media hora después, a las 13:30, se realizará la propuesta central de la jornada con el Risotto de Espárragos y el concurso del plato.

El escenario continuará con El Sietecincuenta a las 14. Luego, a las 15, se presentarán la Agrupación Almas Folklóricas y Abuelos Unidos.

A las 15:30 llegará La Costa. Una hora después, a las 16:30, será el turno de la Escuela Vida y Tradición.

El cierre de la jornada

A las 17 se realizará el acto de premiación, instancia que formará parte del cierre de las actividades previstas para la celebración. A las 17:45 se presentará Latin Dance para continuar con la propuesta artística.

El cierre de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil estará a cargo de Leo Altamirano, quien se presentará a las 18. De esta manera, la jornada tendrá música y danza desde el inicio hasta el cierre de la celebración.

Gastronomía y producción

Además de la propuesta artística, la fiesta tendrá productores y emprendedores, feria, ranchos de comidas, concursos y actividades culturales y recreativas. La gastronomía tendrá como protagonista al Risotto con Espárragos más grande del mundo, bajo la consigna “San Juan cocina en grande”.

La preparación estará a cargo del chef Mauricio Tereszko y la Academia Culinaria GrandChef. Para su elaboración se utilizarán 700 paquetes de espárragos, 300 kilos de arroz, 100 kilos de cebolla, 100 litros de vino, 70 kilos de manteca y 35 kilos de queso.

La organización prevé elaborar alrededor de 4.000 porciones para compartir durante la celebración. La jornada también incluirá la Jornada Técnica del Espárrago 2026 y el Concurso de Cortadores de Espárragos.

Grilla de artistas

11:00 hs: Academia Los Huarpes



11:30 hs: Instituto Male



12:00 hs: La Quimera



13:00 hs: Academia Almas Medaneras



13:30 hs: Risotto de espárragos y concurso del plato



14:00 hs: El Sietecincuenta



15:00 hs: Agrupación Almas Folklóricas y Abuelos Unidos



15:30 hs: La Costa



16:30 hs: Escuela Vida y Tradición



17:00 hs: Acto de premiación



17:45 hs: Latin Dance



18:00 hs: Leo Altamirano