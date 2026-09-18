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El cronograma de artistas de la Fiesta del Espárrago en Rawson
POR REDACCIÓN
Este domingo 20 de septiembre, el Predio Gaucho José Dolores será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026. La jornada se desarrollará de 11 a 18 horas y tendrá entrada libre y gratuita.
La propuesta organizada por la Municipalidad de Rawson, la Asociación de Esparragueros de Médano de Oro y el Club Sportivo Central Argentino combinará producción, gastronomía, cultura y entretenimiento. Uno de los principales atractivos será la amplia grilla de academias, agrupaciones y artistas que acompañará la celebración.
El cronograma artístico
La actividad artística comenzará a las 11 con la presentación de la Academia Los Huarpes. A las 11:30 será el turno del Instituto Male, mientras que a las 12 llegará la presentación de La Quimera.
A las 13 se presentará la Academia Almas Medaneras. Media hora después, a las 13:30, se realizará la propuesta central de la jornada con el Risotto de Espárragos y el concurso del plato.
El escenario continuará con El Sietecincuenta a las 14. Luego, a las 15, se presentarán la Agrupación Almas Folklóricas y Abuelos Unidos.
A las 15:30 llegará La Costa. Una hora después, a las 16:30, será el turno de la Escuela Vida y Tradición.
El cierre de la jornada
A las 17 se realizará el acto de premiación, instancia que formará parte del cierre de las actividades previstas para la celebración. A las 17:45 se presentará Latin Dance para continuar con la propuesta artística.
El cierre de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil estará a cargo de Leo Altamirano, quien se presentará a las 18. De esta manera, la jornada tendrá música y danza desde el inicio hasta el cierre de la celebración.
Gastronomía y producción
Además de la propuesta artística, la fiesta tendrá productores y emprendedores, feria, ranchos de comidas, concursos y actividades culturales y recreativas. La gastronomía tendrá como protagonista al Risotto con Espárragos más grande del mundo, bajo la consigna “San Juan cocina en grande”.
La preparación estará a cargo del chef Mauricio Tereszko y la Academia Culinaria GrandChef. Para su elaboración se utilizarán 700 paquetes de espárragos, 300 kilos de arroz, 100 kilos de cebolla, 100 litros de vino, 70 kilos de manteca y 35 kilos de queso.
La organización prevé elaborar alrededor de 4.000 porciones para compartir durante la celebración. La jornada también incluirá la Jornada Técnica del Espárrago 2026 y el Concurso de Cortadores de Espárragos.
Grilla de artistas
11:00 hs: Academia Los Huarpes
11:30 hs: Instituto Male
12:00 hs: La Quimera
13:00 hs: Academia Almas Medaneras
13:30 hs: Risotto de espárragos y concurso del plato
14:00 hs: El Sietecincuenta
15:00 hs: Agrupación Almas Folklóricas y Abuelos Unidos
15:30 hs: La Costa
16:30 hs: Escuela Vida y Tradición
17:00 hs: Acto de premiación
17:45 hs: Latin Dance
18:00 hs: Leo Altamirano