Viernes 05 de Junio
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Provinciales > Beneficio social

El cronograma de Garrafa Hogar en Chimbas, Calingasta, 9 de Julio y Pocito

Ante el frío, el Gobierno de San Juan refuerza la distribución de garrafas sociales con valores controlados en los barrios.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Garrafa Hogar llegará a cuatro departamentos la segunda semana de junio.

En el marco de la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de la demanda de gas envasado, el Gobierno de San Juan puso en marcha una nueva etapa del programa Garrafa Hogar, una iniciativa que busca garantizar el acceso a garrafas seguras y a precios accesibles en toda la provincia. El cronograma expresa que llegará a Chimbas, 9 de Julio, Pocito y Calingasta la segunda semana de junio.

En esta tercera ronda de recorridos, los vecinos podrán adquirir la garrafa de 10 kilogramos a $20.000 y la de 15 kilogramos a $30.000, valores fijados dentro del programa provincial para facilitar el acceso al servicio en los hogares. Para ello, se instalarán puntos de ventas en espacios comunitarios para acercar el beneficio a una mayor cantidad de vecinos.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación destacaron que el programa continúa ampliando su alcance territorial con el propósito de llegar a todos los departamentos de la provincia y garantizar que más familias puedan acceder a garrafas seguras, certificadas y a precios convenientes.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para acompañar a los sanjuaninos durante los meses de mayor consumo energético y contribuir a la economía familiar en un contexto de bajas temperaturas.

El cronograma de la próxima semana

Lunes 8 de junio en Rawson

8:30 a 9:30 horas en la Unión Vecinal Colonia Sarmiento (Calle 11 y América) 
9:30 a 10:30 horas en la Unión Vecinal Médano de Oro (Calle Gabriela Mistral y 20 de junio, Villa Bolaños)
10:30 a 11:30 horas en el Barrio Cuesta del Viento (calle Iglesia, a 50 metros de General Acha)
12 a 13 horas en la Parroquia Santos Cosme y Damián (José María Paz 395 oeste) 

Martes 9 de junio en Chimbas

9 a 13 horas en el marco del Operativo San Juan Cerca que se realizará en la Escuela República Oriental del Uruguay (Villa Obrera)
9 a 11 horas en la plaza del Loteo Santa Isabel (calle Reconquista) 
11:30 a 13:30 horas en el Playón del Barrio Las Calandrias
 
Miércoles 10 de junio en 9 de Julio 

9 a 10 horas en la Plaza Palmares 
10:30 a 11 30 horas en la Plaza Majadita
12 a 13 horas en la Plaza Independencia (Villa Cabecera)
 
Jueves 11 de junio en Pocito

9 a 10 horas en calles Alfonso 13 y Calle 12 
10:30 a 11:30 horas en el Club Aberastain (calle Furque y Uriburo, Villa Aberastain) 
12 a 13 horas en el Barrio 27 de Septiembre (callejón El Bosque, entre Calle 11 y 12)

Viernes 12 de junio en Calingasta

9 a 10 horas en la Plaza Patricias Sanjuaninas (Avenida Argentina s/n, Villa Calingasta) 
10:30 a 11 horas en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento (calle Sarmiento, Tamberías) 
11:30 a 12 horas en la Plazoleta Héroes de Malvinas (Ruta Nacional 149, Sorocayense) 
12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (calle Las Heras y Avenida Presidente Roca, Barreal)

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