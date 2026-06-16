Luego del fin de semana largo por el feriado nacional en homenaje al General Martín Miguel de Güemes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomó este martes 16 de junio el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y otros beneficiarios del sistema previsional argentino.

La reanudación de los pagos alcanza principalmente a los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. Según el calendario oficial, este martes cobran aquellos beneficiarios cuyos documentos terminan en 5. El cronograma continuará durante los próximos días con las restantes terminaciones de DNI hasta completar el esquema previsto para junio.

Además de los haberes mensuales, durante junio los jubilados reciben la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Este ingreso adicional representa el 50% del mejor haber percibido durante el semestre y se acredita junto con la prestación correspondiente.

El calendario de Anse también contempla el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), Pensiones No Contributivas y otras prestaciones sociales, cuyos cronogramas se encuentran organizados según la terminación del documento nacional de identidad.

Desde el organismo previsional recordaron que no es necesario concurrir a las entidades bancarias el mismo día de acreditación, ya que los fondos permanecen depositados en las cuentas de los beneficiarios y pueden retirarse en cualquier momento posterior.

Anses recomienda consultar el calendario oficial a través de sus canales habilitados para verificar fechas de cobro, montos y eventuales actualizaciones vinculadas a cada prestación.