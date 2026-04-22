El escenario internacional vuelve a crujir y los efectos se sienten de inmediato en las pizarras financieras. Este miércoles, el precio del petróleo crudo registró un salto del 3%, rompiendo la barrera psicológica de los US$100 por barril. El disparador fue el ataque y posterior custodia de dos buques por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo vital para el suministro energético global.

El barril de Brent se negociaba en torno a los US$101,50, mientras que el WTI (referencia para el mercado estadounidense) operaba cerca de los US$91. La maniobra de Teherán no solo condiciona la logística del crudo, sino que tensa al máximo las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos, en un momento donde la estabilidad en Medio Oriente pende de un hilo.

Bolsas en rojo y el factor Wall Street

Mientras el gas y el crudo escalan, las principales bolsas de Europa reflejaron el nerviosismo con caídas leves en Frankfurt (-0,3%), París (-0,50%) y Londres (-0,11%). Por el contrario, los índices de Wall Street lograron sostener números verdes, con el Dow Jones subiendo casi un 1%, impulsado por el sector energético.

El impacto en Argentina: Acciones y Dólar

En el plano local, el nerviosismo global se trasladó a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs). Los papeles vinculados a la energía, como Tenaris, registraron mejoras del 1,8%, mientras que firmas tecnológicas como Globant lideraron las caídas con un retroceso del 3%.

En cuanto al mercado cambiario en Argentina, la jornada se mantuvo con relativa calma pese al ruido externo:

Dólar Oficial: $1400 (Banco Nación).

Contado con Liquidación (CCL): $1469,26.

Dólar MEP: $1416,61.

Riesgo País: Se ubicó en los 533 puntos básicos, reflejando una estabilidad tensa en los bonos soberanos.

Desde Teherán afirmaron que solo volverán a la mesa de diálogo con Washington bajo "condiciones razonables", una declaración que mantiene en alerta a los inversores ante la posibilidad de nuevos incidentes en las rutas comerciales del crudo.