El Curso Provincial de Guardavidas Profesional Náutico alcanzó un nuevo reconocimiento institucional luego de obtener el aval de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en un acuerdo que busca fortalecer la formación de quienes trabajan en la prevención y seguridad acuática.

La incorporación del respaldo universitario representa un salto cualitativo para una capacitación que cuenta con más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida formando profesionales para desempeñarse en los espejos de agua sanjuaninos.

El reconocimiento quedó formalizado a través de un convenio entre la Secretaría de Deportes de la Provincia y la Universidad Nacional de San Juan, consolidando una alianza entre ambas instituciones para jerarquizar la preparación técnica y académica de los futuros guardavidas.

Un respaldo universitario para la formación

El convenio fue rubricado por el rector de la UNSJ, Mg. Ing. Tadeo Alberto Berenguer, y la secretaria de Bienestar Universitario, Lic. Florencia Niven Ficcardi.

El acuerdo apunta a integrar la experiencia acumulada durante años por el Curso Provincial con una perspectiva académica que permita fortalecer la preparación de los profesionales de la seguridad acuática.

La iniciativa también busca profundizar las políticas de prevención y protección de la vida humana en los distintos espacios acuáticos de San Juan.

El trabajo detrás del reconocimiento

El proceso contó con el impulso de la Subsecretaría de Alto Rendimiento, encabezada por el profesor Eduardo Cerimedo, y de la Dirección de Náutica y Deportes en Contacto con la Naturaleza, a cargo de Jorge Maldonado.

También participaron de las gestiones desde el Departamento Náutico y la dirección del curso, encabezada por Pablo Quiroga Cisella, quienes plantearon la necesidad de potenciar la formación técnica con una mirada académica y social.

El objetivo fue consolidar una capacitación que no se limite al entrenamiento físico y operativo, sino que también incorpore una formación integral para quienes tendrán la responsabilidad de intervenir ante situaciones de emergencia en el agua.

“Eleva la vara de la profesionalización”

Quiroga Cisella destacó la importancia del acuerdo y sostuvo que el aval universitario representa un reconocimiento a la trayectoria alcanzada por el curso.

“Este aval universitario no solo reconoce más de 20 años de trayectoria ininterrumpida de nuestro curso, sino que eleva la vara de la profesionalización náutica en San Juan”, afirmó el director.

En ese sentido, remarcó que la alianza entre el Estado provincial y la UNSJ tiene como objetivo común “cuidar y proteger la vida humana con excelencia y responsabilidad”.

Un nuevo perfil para los egresados

Con el nuevo respaldo institucional, el Curso Provincial de Guardavidas Profesional Náutico busca posicionarse como una propuesta de referencia en la formación de profesionales de la seguridad acuática.

La certificación permitirá que los egresados cuenten con una preparación que combine destrezas físicas, conocimientos operativos y formación integral, respaldada institucionalmente por la Universidad Nacional de San Juan.

De esta manera, la provincia avanza en la profesionalización de una actividad clave para la prevención de accidentes y el cuidado de las personas que concurren a los distintos espejos de agua durante todo el año.