La camiseta número 10 de la Selección Argentina quedó vacante tras el retiro de Lionel Messi y abrió un debate sobre quién debería llevar uno de los dorsales más emblemáticos del fútbol mundial. En ese contexto, Cristian "Cuti" Romero, actual capitán del seleccionado nacional, sorprendió al revelar qué compañero considera que tiene las condiciones necesarias para asumir esa responsabilidad. Su elegido fue Julián Álvarez, a quien destacó tanto por sus cualidades futbolísticas como por su personalidad.

Durante una entrevista con Los Edul, el defensor del Tottenham fue consultado sobre el futuro de la camiseta que durante años identificó al capitán argentino. Aunque inicialmente planteó que preferiría retirar el número como homenaje a Messi, reconoció que esa posibilidad no sería viable.

"Yo la verdad que la haría un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer", expresó Romero.

Sin embargo, cuando le preguntaron quién debería utilizarla, el defensor no dudó en mencionar al delantero del Atlético de Madrid. "Se la daría a Juli (Álvarez). Después cada uno tiene el suyo seguramente. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él", aseguró.

El capitán explicó que su elección no responde únicamente al rendimiento deportivo, sino también a los valores personales que considera importantes para representar a la Selección Argentina.

De todos modos, aclaró que el plantel cuenta con otros futbolistas de gran nivel que también podrían asumir ese desafío. "Tenemos muchos jugadores muy importantes", remarcó.

La respuesta de Julián Álvarez sobre usar la 10 de Messi

Romero también reveló que la posibilidad de que Julián Álvarez herede el histórico dorsal no es un tema nuevo entre ambos futbolistas.

Según contó, ya conversó varias veces con el delantero cordobés sobre esa alternativa, aunque hasta ahora no logró convencerlo. "Creo que sí. Igual se lo dije muchas veces y él quiere seguir con la suya", manifestó entre risas.

La declaración dejó en evidencia que, al menos por el momento, Álvarez prefiere conservar el número que viene utilizando en la Selección Argentina, en lugar de asumir la responsabilidad de llevar la camiseta que perteneció a Messi.

La elección del Cuti adquiere especial relevancia por su nuevo rol como capitán del seleccionado, una responsabilidad que asumió tras la despedida del rosarino.

El Cuti Romero habló del retiro de Messi y la final del Mundial

Durante la entrevista, Romero también se refirió a la ausencia de Messi en la Selección Argentina y reconoció que todavía resulta extraño no compartir el plantel con el campeón del mundo. "Después de su retiro no volvimos a hablar. Hablamos cuando estuvimos en la Selección juntos y obviamente que sigue siendo raro", expresó.

El defensor destacó que, pese a su despedida del seleccionado, Messi continúa demostrando su talento dentro de las canchas y consideró que su legado será difícil de igualar. "Lo más importante es que él esté bien, que disfrute con su familia. Hizo y sigue haciendo una carrera que nadie la va a poder igualar", sostuvo.

Además, fue contundente al definir el lugar que ocupa el rosarino en la historia del fútbol: "Para mí es el jugador más grande de toda la historia".

Por otra parte, Romero habló sobre las versiones que circularon después de la derrota argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y negó que hubiera ocurrido alguna situación irregular. "En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral", afirmó.

En ese sentido, reconoció que varios integrantes del plantel llegaron con dificultades físicas a la definición del torneo y destacó el rendimiento del conjunto español.

Así, mientras la Selección Argentina comienza una nueva etapa sin Messi, el futuro de la camiseta número 10 sigue siendo una incógnita. Aunque Romero ya tiene a su candidato, todavía no existe una decisión oficial sobre quién utilizará el histórico dorsal.