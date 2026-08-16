Conseguir empleo en la actividad minera requiere, además de experiencia y capacitación, presentar correctamente el perfil laboral. En San Juan, donde la minería tiene un peso importante dentro del mercado de trabajo, contar con un currículum claro, actualizado y orientado al sector puede ayudar a que una postulación se destaque.

El primer paso es evitar un CV demasiado extenso. Lo recomendable es organizar la información de manera sencilla y comenzar con los datos personales y de contacto. Después, se debe incorporar una breve descripción profesional en la que quede claro qué experiencia tiene el postulante, en qué tareas se especializa y qué tipo de puesto busca.

La experiencia que conviene destacar

Quienes ya trabajaron en minería deben detallar los puestos ocupados, las empresas, el período trabajado y las principales tareas realizadas. También es importante mencionar experiencia relacionada con construcción, mantenimiento, electricidad, mecánica, conducción de maquinaria, logística, seguridad, administración, gastronomía u otros rubros que puedan ser requeridos en operaciones mineras.

En cada empleo conviene priorizar funciones concretas. Por ejemplo, no es lo mismo escribir "mantenimiento" que especificar qué equipos se reparaban, qué herramientas se utilizaban o qué responsabilidades tenía el trabajador.

Para quienes todavía no tienen experiencia minera, el CV puede enfocarse en oficios, conocimientos técnicos, cursos realizados y empleos anteriores que demuestren responsabilidad, trabajo en equipo, adaptación a turnos o experiencia en ambientes industriales.

Cursos y habilidades que pueden sumar

La capacitación ocupa un lugar importante en una búsqueda laboral vinculada a la minería. Por eso, el CV debe incluir cursos y certificaciones relacionados con seguridad e higiene, manejo de maquinaria, electricidad, mecánica, soldadura, primeros auxilios, conducción, prevención de riesgos u otras especialidades.

También conviene incorporar conocimientos informáticos, licencias de conducir y disponibilidad para trabajar bajo sistemas de turnos o trasladarse a zonas alejadas, siempre que esas condiciones sean posibles para el postulante.

Cómo presentar el CV

El documento debe ser fácil de leer y no necesita diseños recargados. Una o dos páginas suelen ser suficientes para presentar la información más relevante. Antes de enviarlo, es fundamental revisar teléfonos, correo electrónico, fechas y datos laborales.

Además, si la búsqueda solicita determinados requisitos, conviene adaptar el CV a cada puesto. Destacar primero la experiencia y las habilidades relacionadas con la vacante permite que el reclutador encuentre rápidamente la información que necesita.

En un sector donde las búsquedas pueden recibir numerosas postulaciones, un currículum ordenado, concreto y enfocado en las necesidades del puesto puede convertirse en una herramienta importante para acceder a una entrevista laboral.