La Municipalidad de 9 de Julio dio a conocer el cronograma oficial de actividades para conmemorar el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, una celebración que se extenderá durante dos jornadas con propuestas patrióticas, culturales y comunitarias y que tendrá como principal atractivo el tradicional desfile cívico-militar del 9 de julio.

El programa comenzará el martes 8 de julio, a las 20.30, con la Noche de Gala Patria en el Polideportivo de Las Chacritas. La velada incluirá locro, espectáculos de artistas locales, presentaciones de academias de danza y la actuación especial del grupo Tres para el Canto.

A la medianoche tendrá lugar la tradicional Vigilia Patria, momento en el que vecinos y autoridades entonarán el Himno Nacional Argentino en simultáneo con distintos medios de comunicación, dando inicio a la fecha patria.

Las actividades centrales se desarrollarán el miércoles 9 de julio. Desde las 14.30 se celebrará el Tedeum y, media hora más tarde, comenzará el esperado Gran Desfile Cívico-Militar, uno de los acontecimientos más convocantes del departamento y que cada año reúne a miles de vecinos.

Del desfile participarán el Regimiento de Infantería de Montaña N.º 22, fuerzas de seguridad, Bomberos Veteranos de Malvinas, clubes de autos antiguos, establecimientos educativos, academias de danza, instituciones intermedias, centros de jubilados, organizaciones sociales y trabajadores municipales. La jornada concluirá con un espectáculo artístico y musical abierto al público.

Anuncios de obras para distintos distritos

Durante la presentación de la Semana de la Independencia, el intendente Daniel Banega también aprovechó para anunciar una serie de proyectos de infraestructura destinados a impulsar el desarrollo del departamento.

Entre las iniciativas más importantes se encuentra la próxima inauguración del Portal de Ingreso a La Majadita, acompañado por la nueva iluminación del distrito. A ello se suma el proyecto para iluminar el lateral de la Ruta Nacional 20, desde la Escuela Procesa Sarmiento hasta el límite con Caucete.

El jefe comunal informó además que avanzan los trabajos de renovación de la Casa de la Cultura, la remodelación integral de la Plaza de La Majadita, donde se incorporará un espacio polideportivo para niños y jóvenes, y la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) en Fiorito, destinado a actividades comunitarias y a la atención de equipos médicos.

Asimismo, el municipio proyecta la creación de nuevos multiespacios deportivos en Alto de Sierra, Las Chacritas y Fiorito.

Repavimentación para Las Chacritas

Otro de los anuncios fue la presentación del proyecto de repavimentación y mejoramiento integral de calles de Las Chacritas y otras arterias estratégicas del departamento, iniciativa que fue elevada para su financiamiento mediante el Programa Fodere 2026.

La propuesta contempla la renovación de la carpeta asfáltica, tareas de nivelación y mejoras en calles de alto tránsito, con el objetivo de optimizar la seguridad vial, fortalecer la conectividad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Banega explicó que el proyecto ya fue presentado ante las autoridades provinciales y que su ejecución dependerá de la aprobación de los fondos. En caso de obtener financiamiento, las obras podrían comenzar durante 2027.

"Cada 9 de Julio nuestro departamento tiene el enorme privilegio y la responsabilidad de llevar el nombre de la fecha más importante de nuestra historia. Queremos que esta celebración vuelva a ser la gran fiesta del pueblo, pero también mostrar que seguimos gestionando obras y construyendo un departamento con más oportunidades y una mejor calidad de vida para todos", expresó el intendente.

De esta manera, el municipio buscará combinar los festejos patrios con una agenda de gestión que pone el foco en el crecimiento urbano, la infraestructura y el fortalecimiento de los espacios comunitarios para los vecinos del departamento.