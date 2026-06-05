El Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UNSJ celebrará sus 70 años

El Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) celebrará sus 70 años de trayectoria con un acto conmemorativo que reunirá a distintos integrantes de la comunidad académica vinculada a la formación de comunicadores en la provincia.

La actividad central por el aniversario se desarrollará el martes 9 de junio, a partir de las 9.30, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales. El encuentro contará con la participación de autoridades universitarias, docentes, estudiantes, egresados y jubilados que formaron parte de la historia de la unidad académica.

Según informaron desde la organización, durante la ceremonia se realizarán reconocimientos a personas e instituciones vinculadas al crecimiento y consolidación del Departamento de Ciencias de la Comunicación a lo largo de estas siete décadas.

La celebración busca poner en valor el recorrido de una de las áreas académicas con mayor tradición dentro de la universidad pública sanjuanina, responsable de la formación de generaciones de profesionales de la comunicación que hoy se desempeñan en medios de prensa, organismos públicos, empresas, instituciones educativas y organizaciones sociales.

Además de recordar hitos históricos, el acto será una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales de la comunicación en un contexto marcado por las transformaciones tecnológicas, la expansión de las plataformas digitales y los cambios en las formas de producción y circulación de la información.

Desde el Departamento destacaron que el aniversario representa un momento para reconocer el trabajo colectivo que permitió sostener y fortalecer la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria a lo largo de los años.

Con el lema de celebrar "70 años de compromiso y construcción colectiva", la comunidad educativa se prepara para una jornada que combinará memoria institucional, reconocimiento y proyección hacia el futuro.