Mientras en la mayoría de los departamentos de San Juan todavía no aparecen definiciones concretas para las elecciones de 2027, en Valle Fértil la carrera por la intendencia ya está en marcha. Al menos cinco dirigentes trabajan para convertirse en candidatos, configurando uno de los escenarios políticos más activos de la provincia cuando aún resta más de un año para la contienda electoral.

El escenario muestra una competencia que atraviesa tanto al oficialismo como a la oposición y que promete una oferta variada para los vallistos cuando llegue el momento de elegir al sucesor o eventual continuador de la actual gestión.

Uno de los nombres confirmados es el del actual intendente, Mario Riveros, quien buscará mantenerse al frente del municipio con el respaldo del Partido Justicialista. El jefe comunal se encamina a disputar un nuevo mandato con el sello partidario que lo llevó al poder.

En la vereda opuesta aparece Ángel “Negro” Carrizo, una de las figuras más reconocidas de la oposición departamental. El dirigente ya dejó en claro que volverá a competir y que lo hará bajo la estructura política de ADN, alineada con La Libertad Avanza.

Sin embargo, la principal novedad de las últimas semanas tiene como protagonista al diputado departamental Omar Ortiz. El exintendente nunca ocultó su intención de regresar al máximo cargo municipal, pero ahora su nombre comienza a sonar con más fuerza debido a la posibilidad de competir mediante una herramienta electoral propia.

Ortiz evalúa impulsar una alternativa departamental que mantenga sintonía con el oficialismo provincial. La estrategia le permitiría construir una propuesta local sin romper puentes con el gobierno de Marcelo Orrego.

La posibilidad no resulta menor. En la Legislatura provincial, Ortiz ha acompañado iniciativas impulsadas por el oficialismo en votaciones consideradas clave, como la última para buscar financiamiento por US$600 millones. Esa postura generó diferencias con sectores del PJ, que cuestionaron su decisión de apartarse en ocasiones de la posición sostenida por el bloque opositor.

Dentro del frente oficialista provincial también se observan movimientos. Desde hace tiempo, el director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, desarrolla actividades y construye volumen político con la expectativa de convertirse en una de las alternativas del orreguismo en el departamento. Si recibe el aval definitivo de la conducción provincial, su candidatura podría formalizarse en los próximos meses.

A su vez, el Partido Bloquista también pretende tener representación propia dentro del armado oficialista. La concejal Mónica Rivero aparece como la dirigente elegida para disputar espacios y convertirse en una de las opciones que integren el frente gobernante.

Con Riveros, Carrizo, Ortiz, Teja Godoy y Rivero en carrera, Valle Fértil se transformó en el primer departamento de San Juan donde la disputa por la Intendencia dejó de ser una especulación para convertirse en una realidad política. A más de un año de las elecciones, los principales espacios ya comenzaron a posicionar candidatos y a mover fichas en un escenario que promete ser uno de los más competitivos de la provincia.