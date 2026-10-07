Lionel Messi protagonizó durante años distintos gestos con los empleados del predio de la AFA que hasta ahora habían quedado puertas adentro. Julián Camino, exintegrante del cuerpo técnico de Alejandro Sabella en la Selección Argentina, reveló algunas de esas acciones y destacó la cercanía que el capitán mantuvo con quienes trabajaban alrededor del plantel.

Camino recordó que Messi solía realizar regalos y sorteos para los empleados del predio, entre ellos motos y distintos premios. Además, aseguró que el rosarino también tenía gestos al momento de repartir premios económicos dentro del grupo.

“Messi ha ayudado mucho a los empleados del predio de la AFA. Hacía regalos, sorteos, siempre muy presente, lo mismo dividiendo los premios”, contó el exayudante de Sabella.

Según explicó Camino, esa actitud ayudó a construir una relación muy cercana entre Messi y quienes trabajaban diariamente con la Selección Argentina. “Es así y después se matan por él”, resumió al referirse al vínculo que generaba el capitán con los empleados.

El exfutbolista también destacó el trato que Messi tenía con el cuerpo técnico durante el ciclo de Sabella, entre 2011 y 2014. A pesar de ser una de las mayores figuras del fútbol mundial, aseguró que nunca marcó diferencias ni se distanció de quienes formaban parte del staff.

“Él siendo el mejor jugador del mundo, en ningún momento nos puso un reparo. Siempre nos apoyó. Nunca nos hizo a un costado”, señaló Camino.

La convivencia también se trasladaba a los viajes de la Selección Argentina. Camino recordó que los propios jugadores los buscaban durante los traslados para compartir momentos de distensión y jugar al truco, una dinámica que reforzaba la integración entre futbolistas y cuerpo técnico.

Una camiseta de Messi que terminó robada

Entre las anécdotas de aquella etapa, Camino también recordó una camiseta que Messi le regaló durante el Mundial de Brasil 2014. El episodio ocurrió luego del triunfo argentino frente a Bélgica, que clasificó al equipo a las semifinales.

Camino contó que le pidió la camiseta utilizada en ese encuentro y Messi se la entregó. Días después, además, se la firmó. El exintegrante del cuerpo técnico decidió enmarcarla y guardarla en una quinta, pero tiempo después sufrió un robo y perdió la prenda.

Las historias se conocieron un día después de la despedida de Messi de la Selección Argentina, tras más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste y convertido en una de las figuras más importantes de la historia del seleccionado.