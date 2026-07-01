El descuento de la Tarifa Social dejará de seguir los aumentos del boleto

El Poder Ejecutivo modificó el sistema de la tarifa social para los viajes en colectivos y trenes mediante la tarjeta SUBE. La normativa determina que el descuento del 55% dejará de aplicarse sobre el costo real del pasaje y pasará a estimarse a partir de un valor de referencia que define el Estado. Con esta decisión, el subsidio ya no se actualizará de forma automática cada vez que las jurisdicciones suban los precios de los pasajes.

La medida se formalizó este miércoles a través de la resolución 40 de la Secretaría de Transporte en el Boletín Oficial, con vigencia desde el 1 de julio. La firma Nación Servicios S.A. quedó encargada de adaptar los sistemas tecnológicos para poner en marcha el cálculo.

El Ejecutivo argumentó que “La frecuencia y heterogeneidad de las actualizaciones tarifarias dificultan la previsión de los recursos destinados al financiamiento del beneficio y generan variaciones automáticas en el reconocimiento del atributo social que no responden a decisiones adoptadas por la autoridad nacional competente para su administración”.

Para los colectivos provinciales y municipales el beneficio se estimará sobre los cuadros que estaban vigentes al 30 de junio de 2026, los cuales se congelarán hasta una nueva disposición de la autoridad central. Por su parte, para los trenes y colectivos de jurisdicción nacional se considerarán los valores fijados a mediados de mayo por la resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte.

De todos modos, el Gobierno nacional aclaró que “La medida no altera las facultades de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni de los municipios para establecer los cuadros tarifarios aplicables a los servicios de transporte bajo su jurisdicción”.

A pesar de la reestructuración en el mecanismo de cálculo, un total superior a las 5.500.000 personas mantendrán la rebaja en sus viajes en todo el territorio argentino con su plástico registrado.

El beneficio automático se dirige a jubilados, pensionados, personal de casas particulares registrado, veteranos de la Guerra de Malvinas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Asimismo, alcanza a los titulares de la Asignación por Embarazo, Becas Progresar, Pensiones No Contributivas y Seguro por Desempleo.