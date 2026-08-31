La Plaza General San Martín de Jáchal se colmó de familias durante una multitudinaria celebración por el Día de las Infancias. La Municipalidad organizó una jornada con juegos, espectáculos y distintas propuestas recreativas que reunieron a niños y niñas de diferentes localidades del departamento.

Niños y niñas de distintos puntos del departamento llegaron junto a sus familias. (Gentileza)

El festejo estuvo pensado para que las familias pudieran disfrutar de una tarde de encuentro y diversión. Entre las actividades hubo una kermés con juegos para distintas edades, la participación de personajes de Marvel y una merienda con el tradicional chocolate.

La música y la danza también fueron protagonistas de la jornada. La academia Modern Dance se presentó ante el público y sumó su espectáculo a las diferentes propuestas preparadas para la celebración.

Uno de los momentos más esperados llegó con los shows protagonizados por personajes vinculados a los jugadores de la Selección Argentina, además de la presencia del Hombre Araña y las Guerreras K-Pop. Las propuestas hicieron bailar y disfrutar tanto a los chicos como a los adultos que acompañaron la jornada.

Como parte del cierre, se realizaron sorteos de bicicletas y otros premios entre las familias que participaron del encuentro. De esta manera, la celebración sumó otro atractivo para los niños y niñas que llegaron hasta la plaza.

Gentileza.

La convocatoria alcanzó a distintos puntos del departamento. Para facilitar la participación, la Municipalidad dispuso una importante movilización para trasladar a las familias de la Zona Norte, Huaco, Niquivil, San Roque y Mogna hasta la Plaza General San Martín.

El operativo permitió reunir en un mismo espacio a chicos y chicas de diferentes localidades de Jáchal, con una propuesta pensada especialmente para compartir en familia y garantizar que pudieran ser parte de los festejos.

El intendente Matías Espejo acompañó la actividad junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Héctor Sánchez. Durante la jornada, ambos destacaron la participación de las familias y la importancia de generar espacios de encuentro destinados a las infancias.

También participaron de la celebración la secretaria de Desarrollo Humano, Yesica Vega; la directora de Promoción Social, Eugenia Torres; el director de Acción Social, José Luis Aciar; y las Paisanas Nacionales de la Tradición, Abril Aciar y Justina Pérez.

Con una plaza colmada y propuestas para todas las edades, Jáchal vivió así una jornada especial por el Día de las Infancias, con la participación de familias de distintos sectores del departamento y una tarde marcada por los juegos, los espectáculos y el encuentro.