El Día del Niño en Santa Lucía será con juegos, sorteos y shows gratuitos

Santa Lucía se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional festejo por el Día del Niño. La celebración será este sábado 15 de agosto en el Camping Don Bosco, con una propuesta que incluirá juegos, sorteos, espectáculos y diferentes actividades recreativas.

El Camping Don Bosco será escenario de la gran fiesta familiar por el Día del Niño en Santa Lucía.

La jornada tendrá entrada libre y gratuita y estará pensada para que los más chicos sean los grandes protagonistas, aunque la invitación alcanza a toda la familia.

Juegos, sorteos y muchas sorpresas

Durante el festejo habrá juegos recreativos, actividades lúdicas, sorteos con grandes premios y distintas sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para padres, abuelos, hermanos y chicos, con una jornada de recreación y entretenimiento al aire libre.

Transporte gratuito

Para facilitar la llegada de las familias de distintos sectores del departamento, la Municipalidad de Santa Lucía dispondrá de transporte gratuito de ida y vuelta.

Las movilidades partirán desde diferentes puntos estratégicos de Santa Lucía, según el cronograma informado por el municipio.

Desde la comuna remarcaron que los menores deberán asistir acompañados por un adulto responsable, como parte de las medidas previstas para garantizar el cuidado y la seguridad durante la celebración.

De esta manera, Santa Lucía vuelve a apostar por una celebración familiar que ya forma parte de la agenda del departamento y que cada año suma nuevas propuestas para disfrutar junto a los más chicos.

Este sábado 15 de agosto, el Camping Don Bosco será el escenario de una jornada especial para celebrar en comunidad el Día del Niño.