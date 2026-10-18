El 17 de octubre se conmemoró el Día de la Lealtad Peronista, fecha que recuerda la movilización obrera de 1945 que exigió la liberación de Juan Domingo Perón y se convirtió en uno de los acontecimientos fundacionales del movimiento. Días antes, el entonces coronel había sido obligado a dejar sus cargos y trasladado a la isla Martín García. Tras las protestas, fue liberado y esa noche habló ante una Plaza de Mayo colmada, donde llamó a los trabajadores a mantener la organización y defender las conquistas obtenidas.

En San Juan, sin embargo, la reacción tuvo otro tiempo. Cristián Espejo Rovelli, profesora, magíster y doctora en Historia de la Universidad Nacional de San Juan, explicó que durante el 17 de octubre no se produjo una movilización similar a la de Buenos Aires. La respuesta obrera comenzó recién al día siguiente, cuando ya se conocía la liberación de Perón y su discurso.

“En San Juan, el 17 de octubre en sí no sucedió nada movilizado como en Buenos Aires. Lo que llega a suceder ocurre el 18 de octubre”, declaró a DIARIO HUARPE.

La FOS y la organización obrera

Uno de los actores centrales fue la Federación Obrera Sanjuanina (FOS), que reunía a distintos gremios y tenía como principal referente a Ramón Washington Tejada. Desde allí se articulaban sectores laborales que habían comenzado a respaldar las políticas impulsadas por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Para el 18 de octubre ya existía una convocatoria gremial, aunque la adhesión también tuvo un fuerte componente espontáneo. Muchos trabajadores directamente no concurrieron a sus empleos y los diarios de la época describieron una ciudad prácticamente paralizada, con una actividad similar a la de un domingo o un 1° de Mayo.

A media mañana se produjo una de las escenas más particulares: grupos de obreros subieron a colectivos y pidieron a los conductores modificar sus recorridos para trasladarlos hasta la Casa de Gobierno, ya ubicada sobre avenida Libertador.

También hubo trabajadores que llegaron desde Chimbas y Rawson. Otros grupos pasaron por el Colegio Nacional y la Biblioteca Franklin para convocar a estudiantes y vecinos. La Plaza 25 de Mayo y la Casa de Gobierno terminaron convirtiéndose en los principales puntos de reunión.

Sin hechos de violencia

Parte de la prensa sanjuanina de la época describió aquellas acciones como presiones de sectores obreros sobre comerciantes y transportistas. Sin embargo, la historiadora remarcó que no se registraron hechos de violencia.

En algunos casos, los manifestantes ingresaban a comercios o espacios donde todavía había actividad y solicitaban que los trabajadores se sumaran al paro. Para entonces, quienes marchaban ya sabían que Perón había sido liberado y, según testimonios orales, las personas avanzaban al grito de “¡Viva Perón!”.

Tejada y Empleados de Comercio

Además de la FOS, uno de los gremios con mayor adhesión fue el de Empleados de Comercio, que tenía un peso importante dentro del sindicalismo sanjuanino. Tejada y otros dirigentes comenzaron a transformarse no solo en referentes gremiales, sino también en actores políticos de un movimiento que rápidamente empezó a organizarse alrededor de Perón.

Para Espejo Rovelli, lo ocurrido el 18 demuestra que el apoyo sanjuanino no fue una simple réplica de Buenos Aires. Existía una estructura sindical previa, con capacidad para movilizar trabajadores y articular distintos sectores.

Del 18 de octubre al Partido Laborista

Los acontecimientos de octubre aceleraron la organización política de los sindicatos. Pocos días después comenzó a consolidarse el Partido Laborista, inspirado en el laborismo británico y construido con una fuerte participación de dirigentes obreros.

San Juan tuvo presencia directa en ese proceso. Ramón Washington Tejada participó en las reuniones nacionales, integró la mesa de trabajo del nuevo espacio y colaboró en la redacción inicial de su carta orgánica.

El Partido Laborista sería una de las principales estructuras que acompañarían la candidatura presidencial de Perón en 1946. Tras su triunfo, el espacio terminaría disolviéndose y buena parte de sus dirigentes pasaría a integrar el Partido Peronista.

Una raíz obrera del peronismo sanjuanino

La particularidad de San Juan es que su principal jornada de movilización ocurrió el 18 y no el 17 de octubre. Tampoco existen registros fotográficos conocidos en la prensa provincial, por lo que gran parte de la reconstrucción histórica surgió del cruce entre diarios de la época y testimonios orales de los trabajadores y estudiantes.

La figura de Ramón Washington Tejada, el protagonismo de la FOS y el respaldo de gremios como Empleados de Comercio muestran el fuerte componente sindical que tuvo esa construcción en la provincia.

Lo ocurrido el 18 de octubre de 1945 marcó así uno de los primeros grandes episodios de identificación de sectores obreros sanjuaninos con Perón. Esa relación entre sindicatos, trabajadores y organización política se convirtió luego en una de las bases de la presencia que el peronismo mantendría en la vida pública y electoral de San Juan.