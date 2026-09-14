El Penguin News, periódico que se edita en las Islas Malvinas, cuestionó al presidente Javier Milei y sostuvo que utiliza la causa Malvinas en medio de una caída de su popularidad. El planteo apareció en una editorial publicada mientras continúa la escalada entre Argentina y el Reino Unido.

La directora del medio, Lisa Watson, analizó el reclamo argentino de soberanía y apuntó contra Milei por su política exterior y su cercanía con Donald Trump y Benjamin Netanyahu. La editorial sostuvo que el mandatario busca generar indignación alrededor de Malvinas para desviar la atención de otros problemas.

La crítica a Milei

En el artículo, Watson hizo referencia a la situación política argentina y aseguró que la imagen positiva del Presidente está cayendo. También mencionó un dato sobre la desaprobación de su gestión entre trabajadores sindicalizados.

La directora del periódico vinculó esa situación con el discurso de Milei sobre Malvinas. En su análisis sostuvo que el reclamo argentino funciona como una forma de desviar la atención de las dificultades que enfrenta la administración.

La editorial también cuestionó la cercanía del Presidente argentino con Trump y Netanyahu. Watson planteó interrogantes sobre cómo un país con una fuerte tradición peronista, sindical y de intervención estatal terminó eligiendo a un mandatario libertario.

El contexto de la escalada

La publicación apareció en medio de una nueva tensión entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión Malvinas. En paralelo, Londres comunicó cambios en el despliegue militar británico en las islas.

El Reino Unido reemplazará los cuatro aviones de combate Typhoon actualmente desplegados en las Malvinas por cuatro aeronaves de una versión más moderna. Los nuevos aviones cuentan con mejoras en sus radares y sistemas de armamento.

La decisión fue comunicada por Luke Pollard, ministro de Estado británico para la Preparación de la Defensa y la Industria, en respuesta a una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty. Los nuevos aviones pertenecerán a la Tranche 2 de los Typhoon y reemplazarán a los de la primera serie actualmente asignados al Escuadrón 1435.