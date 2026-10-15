El manejo del dinero se convirtió en uno de los motivos de conflicto en las relaciones familiares y de pareja en Argentina. Un estudio realizado por la consultora Focus Market para Naranja X reveló que más del 30% de las personas que conviven con su pareja o familiares experimentó tensiones relacionadas con la administración de los gastos comunes. Además, el 34% reconoció que prefiere no reclamar el dinero que le corresponde para evitar discusiones, incluso cuando eso significa afrontar gastos de su propio bolsillo.

El relevamiento, elaborado a partir de 3.850 casos en todo el país, expuso que las dificultades económicas no son el único problema dentro de los hogares. La falta de organización, los pagos atrasados y las diferencias sobre cuánto debe aportar cada integrante también generan conflictos que afectan la convivencia.

Según los resultados, casi tres de cada diez personas reconocieron haber discutido por cuestiones económicas durante el último año. Aunque la insuficiencia de ingresos explica cerca de la mitad de los desacuerdos, el 40% de las tensiones está relacionado con problemas de administración, como olvidos, falta de claridad en los aportes y confusión entre el dinero personal y los fondos compartidos.

Los gastos compartidos, una fuente de discusiones

Alquileres, servicios, expensas y compras del supermercado forman parte de las responsabilidades económicas habituales de las familias. Sin embargo, la distribución de estos pagos puede convertirse en una fuente de tensión cuando no existen acuerdos claros.

El estudio también reveló que más del 80% de las familias dedica tiempo cada semana a coordinar pagos y resolver errores. En los hogares donde estas tareas demandan más de dos horas mensuales, la carga administrativa supera las 24 horas al año.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que administrar los gastos comunes requiere mucho más que dividir montos. "Compartir gastos no es solamente decidir cuánto aporta cada persona", señaló, y destacó la importancia de coordinar vencimientos, responsabilidades y pagos pendientes.

De acuerdo con el especialista, cuando la información económica está distribuida entre distintas cuentas, mensajes y comprobantes, aumentan las posibilidades de que aparezcan olvidos, diferencias y discusiones que podrían evitarse con una mejor organización.

Siete de cada diez familias no generan rendimientos con el dinero de los gastos

Otro de los datos destacados del informe está relacionado con la forma en que las familias administran el dinero reservado para afrontar las obligaciones mensuales.

Según el relevamiento, siete de cada diez encuestados no generan rendimientos con los fondos destinados a cubrir gastos fijos, pese a que se trata de pagos cuyos montos y vencimientos suelen conocerse con anticipación.

En detalle, el 38% mantiene ese dinero en cuentas personales que no ofrecen remuneración, el 22% lo transfiere anticipadamente a quien administra los gastos y otro 10% prefiere conservarlo en efectivo. Solamente tres de cada diez personas utilizan cuentas que generan rendimientos para administrar el dinero común.

Para Di Pace, una mejor administración de estos fondos podría contribuir a mejorar la economía familiar sin necesidad de aumentar los ingresos, siempre que se contemplen los plazos de disponibilidad y las características de cada herramienta financiera.

Una nueva herramienta para organizar las cuentas del hogar

En este contexto, Naranja X presentó una función denominada Cuenta compartida, que permite reunir y administrar dinero destinado a gastos colectivos.

La herramienta está orientada a parejas, familias y grupos que necesitan organizar pagos, desde servicios y alquileres hasta compras, viajes o regalos.

Los usuarios pueden crear hasta tres cuentas compartidas y mantener separados los fondos personales, comerciales y colectivos dentro de una misma aplicación.

La iniciativa busca reducir los problemas de coordinación que, según el relevamiento, representan una parte importante de los desacuerdos económicos entre personas que comparten gastos.