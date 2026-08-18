Durante las primeras horas de este martes 18 de agosto de 2026, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, en conjunto con los organismos a cargo de la gestión del recurso hídrico, llevó a cabo la apertura controlada y programada del descargador de fondo del Dique de Ullum. Esta maniobra de ingeniería hídrica forma parte de un plan sistemático de mantenimiento preventivo contemplado para el complejo. Al tratarse de una operación calendarizada, las autoridades reiteraron que el procedimiento no responde a ninguna situación de imprevisto o emergencia, sino que constituye una labor periódica indispensable para el óptimo funcionamiento de este componente estratégico de la infraestructura provincial.

Desde el punto de vista puramente técnico, las tareas consisten en la habilitación regulada del órgano de toma localizado en la sección de mayor profundidad del embalse.

La ejecución de este tipo de operativos preventivos se realiza bajo estrictos lineamientos técnicos y en riguroso cumplimiento de las normativas y estándares internacionales de seguridad para presas que se encuentran definidos por la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD).

Este encuadre regulatorio asegura que la conservación de la obra se desarrolle bajo condiciones controladas y protocolos científicos de alta precisión.

Objetivos de la maniobra técnica

La maniobra persigue dos metas técnicas prioritarias. Por un lado, busca garantizar de forma absoluta la seguridad estructural del embalse y verificar el correcto comportamiento del sistema de descarga hídrica. Por el otro, el flujo de agua generado permite remover y arrastrar los sedimentos y lodos que se acumulan progresivamente en el fondo del lago con el paso del tiempo.

La remoción constante de estos materiales decantados es una acción crítica, dado que su presencia reduce paulatinamente la capacidad de almacenamiento útil del dique y compromete la calidad del recurso almacenado. Así, este mantenimiento periódico conserva el volumen útil de la represa a largo plazo.

Beneficio hídrico y recarga ambiental

Una vez realizada la apertura del descargador, el caudal de agua erogado se incorpora de manera inmediata al cauce natural del río San Juan. Toda esta zona ribereña se encuentra caracterizada por presentar una elevada permeabilidad en su lecho y suelo circundante. De esta forma, la corriente de agua vertida infiltra de forma directa y fluida, lo que contribuye de manera activa y significativa a la recarga natural de los diferentes acuíferos subterráneos localizados a lo largo de toda el área de influencia del río.

Este operativo periódico demuestra que la preservación de grandes obras de infraestructura hidráulica no solo comprende la estabilidad física de los muros y compuertas, sino también una gestión integral que armoniza las exigencias técnicas del sistema con la salud de las reservas hídricas locales.

En este marco, el correcto mantenimiento de la presa es la base de la sustentabilidad de la provincia. De este modo, la planificación a largo plazo se consolida como un pilar estratégico para asegurar la disponibilidad del agua para las futuras generaciones en esta provincia de San Juan.