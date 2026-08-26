El futuro de José Andrés Velis al frente de la Dirección General de Aduanas quedó bajo interrogante. El funcionario se tomó una licencia por dos semanas y, aunque desde el Gobierno aseguran que por el momento no existe ningún cambio confirmado, podría no continuar conduciendo el organismo.

El permiso laboral fue concedido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ante las versiones sobre una eventual salida, desde Casa Rosada señalaron que hasta ahora no hay una decisión oficial respecto de su continuidad. En la página institucional de ARCA, Velis todavía figura como director general de Aduanas.

Velis asumió al frente del organismo en octubre de 2024, en medio de una reestructuración impulsada por el Gobierno con el objetivo declarado de terminar con “la casta aduanera”. Su llegada se produjo después de una extensa carrera dentro de la Aduana, donde trabajó durante 44 años antes de alcanzar el máximo cargo.

A lo largo de su trayectoria ocupó diferentes puestos estratégicos. Fue jefe de la División Operativa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pasó por el Puerto de Buenos Aires y estuvo al frente del Departamento Operacional Aduanero, las divisiones Resguardo I y II y el Departamento de Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires.

Su desembarco en la conducción de la Aduana se produjo luego de obtener su jubilación y estuvo vinculado políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo. Velis reemplazó a Eduardo Mallea en momentos en que el Gobierno avanzaba con una reducción de cargos jerárquicos dentro del organismo.

Las fallas detectadas en la Aduana

La incertidumbre sobre la continuidad de Velis aparece meses después de que una auditoría de la Sindicatura General de la Nación detectara numerosas deficiencias en el sistema de videovigilancia utilizado por la Aduana para prevenir delitos.

Según el informe, fueron identificadas 291 situaciones problemáticas y más de 190 cámaras presentaban inconvenientes, entre equipos fuera de funcionamiento, dispositivos mal orientados o circuitos interrumpidos.

Por ahora, Velis permanecerá de licencia durante dos semanas. Una vez concluido ese período deberá definirse si regresa a sus funciones o si finalmente se produce un nuevo cambio en la conducción de la Dirección General de Aduanas.