El director de la FIFA respondió a Egipto: "Las acusaciones son infundadas"

Las polémicas que dejó el triunfo de la Selección argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 sumaron un nuevo capítulo. Luego de las fuertes críticas del conjunto africano al arbitraje, el director de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, respaldó el trabajo del juez francés Francois Letexier y del responsable del VAR, Jérome Brisard, y descartó que haya existido un beneficio para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Tras el encuentro, integrantes del cuerpo técnico y varios futbolistas egipcios cuestionaron las decisiones arbitrales y aseguraron que el Mundial estaba "arreglado". Los principales reclamos estuvieron relacionados con un gol anulado por una infracción en el inicio de la jugada y con el tercer tanto de Argentina, donde reclamaron una supuesta falta previa sobre Mohamed Salah.

Frente a esas acusaciones, Collina defendió el accionar del equipo arbitral y explicó por qué el VAR intervino en la primera de las jugadas. "Marwan Attia pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca obvia, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir", sostuvo.

El exárbitro italiano también se refirió a la acción previa al gol del 3-2 de la Selección argentina, otra de las decisiones que generó el enojo de Egipto. "Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción", explicó.

De esta manera, el director de Arbitraje de la FIFA respaldó tanto la decisión tomada en el campo de juego como la revisión realizada desde el VAR, al considerar que ambas se ajustaron al reglamento.

Finalmente, Collina aseguró que, pese a las discusiones que suelen generar este tipo de jugadas, el balance del organismo sobre el desempeño arbitral durante el torneo es positivo. "Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo", concluyó.