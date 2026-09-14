La muerte de Camila Vechiarello, la joven rosarina de 26 años encontrada sin vida en Barreal, continúa generando conmoción. Mientras avanza la investigación en San Juan, su familia habló públicamente, recordó cómo era la joven y aseguró que ahora reconoce señales de violencia que en su momento no logró advertir.

“Había indicios que quizás no supimos leer. Era frecuente la pregunta ‘¿estás bien, Cami?’”, expresó el hermano de la víctima al recordar los meses previos a su muerte. La familia aseguró además que Camila había denunciado anteriormente una situación de violencia de género.

La joven se encontraba en San Juan completando su formación para ingresar a Gendarmería Nacional. Su pareja, también aspirante a la fuerza, quedó detenido y es el principal sospechoso en la investigación.

Uno de los testimonios que más impactó fue el de su hermano, quien afirmó que las últimas comunicaciones de Camila despertaron sospechas dentro de la familia. Según aseguró, el acusado habría tomado el teléfono celular de la joven y respondido algunos de sus mensajes. “Los últimos mensajes fueron terroríficos. Él tomó el celular de ella y contestó los mensajes”, sostuvo.

La familia también cuestionó no haber recibido comunicación de representantes de Gendarmería luego de conocerse el hecho. Según explicó el hermano, se enteraron de lo sucedido a través de redes sociales y por compañeras de Camila.

En medio del dolor, sus familiares reclamaron además que el cuerpo sea trasladado cuanto antes hacia Rosario, donde esperan poder despedirla. El padre de la joven viajó hasta San Juan acompañado por uno de sus hijos para realizar los trámites correspondientes. “Es desesperante todo esto, muy triste todo lo que está pasando”, manifestó el hermano.

La familia recordó a Camila como una joven con numerosos proyectos. Estaba próxima a recibirse de enfermera, tenía vocación de servicio y un especial cariño por los animales. “Era una chica que tenía mucha vocación, se estaba por recibir de enfermera. Amaba los animales, una excelente persona, con todas las letras”, expresó su hermano.

Luego agregó una frase con la que describió la personalidad de la joven y su relación con el principal sospechoso: “A Cami la querían todos, una muy buena piba, tenía una luz propia que a él le molestaba”.

Mientras la causa continúa bajo investigación en San Juan, la familia insiste en que el crimen no quede impune y espera poder trasladar los restos de Camila a Rosario para darle el último adiós.