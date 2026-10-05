Los cálculos renales pueden aparecer sin avisar o convertirse en protagonistas de uno de los dolores más intensos. Se forman cuando determinadas sustancias presentes en la orina se concentran, generan cristales y, con el tiempo, se agrupan hasta convertirse en una piedra.

El tema fue abordado en Salud & Bienestar, donde el doctor Martín Giménez, nefrólogo, explicó cómo se originan, cuáles son las señales de alerta y qué medidas ayudan a reducir el riesgo de que vuelvan a aparecer.

Qué ocurre dentro de los riñones

Los riñones filtran la sangre y eliminan sustancias de desecho a través de la orina. Cuando algunos componentes están demasiado concentrados, pueden comenzar a formar pequeños cristales que luego crecen y se convierten en cálculos.

Dr. Martín Giménez, nefrólogo.

El especialista lo explicó con una comparación sencilla: “Es parecido a la situación del sarro que vemos en las canillas”. En las vías urinarias, esos minerales pueden agruparse y formar una piedra que, si se desplaza, puede obstruir el paso de la orina y provocar un cólico.

No todas las personas tienen el mismo riesgo. Giménez señaló que existen factores familiares y genéticos, pero también condiciones adquiridas: beber poca agua, consumir mucha sal, llevar una dieta con exceso de proteínas y tomar determinados suplementos o medicamentos sin indicación adecuada. Las altas temperaturas también pueden favorecer la deshidratación.

Cuando el dolor alerta

Un cálculo pequeño puede permanecer en el riñón sin generar síntomas y ser descubierto durante una ecografía u otro estudio. Pero cuando se moviliza hacia las vías urinarias, puede provocar un dolor cólico muy intenso y sangre en la orina.

Según el nefrólogo, muchos pacientes describen ese dolor con una intensidad de “9 para arriba” en una escala de 1 a 10.

Para determinar si existe un cálculo, los médicos pueden recurrir a ecografía o tomografía. Además, el nefrólogo puede analizar la composición de la orina para identificar por qué se forman las piedras.

El tratamiento depende del tamaño y la ubicación. Giménez explicó que el nefrólogo estudia las condiciones que favorecen la formación, mientras que el urólogo interviene cuando es necesario tratar o retirar una piedra.

“No existe un disolutor del cálculo que uno pueda dar por boca”, aclaró.

Prevenir para evitar nuevas crisis

La prevención ocupa un lugar central porque los cálculos pueden volver a aparecer. Una medida importante es aumentar el consumo de agua hasta lograr un volumen de orina de aproximadamente 2,5 a 3 litros diarios, según las condiciones de salud de cada persona.

También recomendó reducir la sal y mantener una alimentación con frutas y vegetales. El citrato presente en estos alimentos puede ayudar a disminuir la formación de algunos cálculos.

“Uno no tiene que estar padeciendo de cálculos sí o sí”, sostuvo Giménez. El trabajo conjunto entre nutricionista, nefrólogo y urólogo puede ayudar a reducir las crisis.

Ante dolor intenso, sangre en la orina o sospecha de un cálculo, la consulta médica permite determinar la causa y definir el tratamiento. En quienes ya tuvieron episodios, conocer por qué se forman y trabajar en la prevención puede ser clave para evitar crisis.

Dato

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