El DT de Desamparados deberá pagar $100.000 por agredir al colaborador de Unión

El conflicto judicial entre el entrenador de Sportivo Desamparados, Mauricio Del Cero, y el preparador físico de Unión de Villa Krause, Dalmiro Arnau, llegó a una instancia de acuerdo. Según lo dispuesto, el director técnico deberá abonarle $100.000 en concepto de resarcimiento económico a una asociación benéfica, con fecha límite fijada para el próximo 10 de noviembre.

Como parte fundamental del entendimiento legal alcanzado, los protagonistas asumieron el compromiso formal de no incurrir en nuevos actos de hostigamiento mutuo. De esta manera, se busca pacificar la relación institucional y deportiva tras los graves incidentes registrados en el clásico sanjuanino correspondiente al Torneo Regional Amateur.

La controversia se originó a partir de la denuncia penal que Dalmiro Arnau presentó contra Mauricio Del Cero por lesiones. Aquel episodio de violencia física se desencadenó al finalizar el partido disputado en el estadio 12 de Octubre, donde el conjunto puyutano se impuso por 2 a 1 pero la jornada quedó empañada.

En medio de los tumultos y los fuertes reclamos hacia la terna arbitral, el entrenador visitante agredió físicamente al preparador físico del equipo local. La secuencia violenta quedó registrada en múltiples registros audiovisuales y motivó la inmediata presentación judicial debido a las consecuencias sufridas por el damnificado.

El propio Dalmiro Arnau relató en su momento que se había acercado voluntariamente para colaborar con la retirada del plantel visitante de la cancha. Toda la situación de tensión se desarrolló en un escenario complejo donde además se arrojaban diversos objetos contundentes desde la zona de las tribunas.

A raíz de la formalización de la denuncia penal, la investigación quedó radicada bajo la órbita de la UFI Genérica. La resolución actual permite cerrar la controversia mediante una compensación pecuniaria y reglas de conducta estrictas para los dos involucrados.