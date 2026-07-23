A tres días de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia decidió romper el silencio. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un extenso comunicado en sus redes sociales en el que defendió al plantel y al cuerpo técnico, al tiempo que apuntó contra las "operaciones" que, según sostuvo, buscan desprestigiar al equipo nacional.

En el mensaje, Tapia comenzó reconociendo el mérito del rival y aceptando el resultado deportivo. "No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias", expresó.

El dirigente remarcó que, más allá de la caída en la final, el recorrido de la Albiceleste volvió a llenar de orgullo al país. "Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría a la Argentina. Este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente", señaló.

Chiqu Tapia publicó un extenso comunicado en sus redes sociales.

Tapia también hizo hincapié en el sacrificio realizado por los futbolistas y el cuerpo técnico durante toda la competencia. Recordó que estuvieron más de 50 días lejos de sus familias con un único objetivo: representar de la mejor manera al país. "Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido. También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo", escribió.

Parte dos del comunicado.

En otro tramo del comunicado, el presidente de la AFA cuestionó las versiones y críticas que surgieron en los últimos días alrededor del seleccionado y pidió no dejarse influenciar por ellas. "Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol", manifestó.

Finalmente, Tapia llamó a respaldar a los jugadores tras la derrota y destacó el legado que, según afirmó, deja este ciclo de la Selección Argentina.

Parte final del comunicado del presidente de la AFA.

"Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre", concluyó.