La Municipalidad de la Ciudad de San Juan pondrá en marcha una actualización del sistema de Estacionamiento Medido que funciona en el departamento. Desde el martes 22 de julio de 2026, la aplicación SEM San Juan dejará de estar operativa y el servicio solo podrá utilizarse mediante la nueva plataforma SEM Mobile.

La medida forma parte del proceso de modernización tecnológica que lleva adelante el municipio, con el objetivo de ofrecer una aplicación más segura, estable y sencilla para los usuarios del sistema de Estacionamiento Controlado (ECO).

La nueva aplicación ya está disponible para su descarga gratuita en Google Play Store. Desde el municipio recomendaron realizar la actualización antes de la fecha prevista para evitar inconvenientes al momento de utilizar el servicio.

Qué pasará con la cuenta de los usuarios

Quienes ya utilizan el Estacionamiento Medido no deberán crear una cuenta nueva. Al instalar SEM Mobile, podrán ingresar con el mismo usuario y contraseña que utilizan actualmente.

Además, el sistema conservará el saldo disponible y toda la información asociada a cada cuenta, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional.

Cómo actualizar la aplicación

Los usuarios deberán seguir estos pasos:

Abrir la aplicación "SEM San Juan".

Presionar el botón "Descargar" que aparecerá en el aviso de actualización.

Descargar e instalar "SEM Mobile" desde Google Play Store.

Desinstalar la aplicación anterior.

Ingresar con el mismo usuario y contraseña de siempre.

Hasta cuándo funcionará la app actual

La Municipalidad informó que "SEM San Juan" seguirá funcionando hasta el martes 21 de julio, inclusive.

A partir del 22 de julio, el acceso al servicio de Estacionamiento Medido será exclusivamente mediante SEM Mobile, por lo que quienes no actualicen la aplicación no podrán operar con el sistema.

Dónde realizar consultas

Ante dudas o inconvenientes con la actualización, los usuarios podrán comunicarse con la Dirección de Estacionamiento Controlado (ECO) por correo electrónico a [email protected]. La atención se brinda de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.