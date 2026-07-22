En medio de la polémica que se desató tras la final del Mundial 2026 y de las publicaciones que denunciaban una supuesta ola de hostilidad contra los argentinos en España, el embajador argentino en ese país, Wenceslao Bunge Saravia, buscó llevar tranquilidad y descartó que exista una campaña organizada contra la comunidad nacional.

El diplomático sostuvo que, hasta el momento, la representación argentina no recibió denuncias formales por agresiones físicas ni reportes policiales vinculados con los incidentes que circularon en redes sociales durante los últimos días. En ese sentido, remarcó que los episodios difundidos de manera viral no reflejan la convivencia cotidiana entre argentinos y españoles.

Bunge Saravia explicó que la Embajada mantiene un contacto permanente con los seis consulados argentinos distribuidos en territorio español y que cualquier hecho de gravedad es comunicado de inmediato. Sin embargo, afirmó que no existen registros oficiales que indiquen un incremento de ataques o situaciones de violencia relacionados con la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial.

Como ejemplo de ese escenario, el embajador relató que presenció el partido junto a miles de argentinos y que, una vez finalizado el encuentro, caminó por las calles de Madrid junto a su familia sin atravesar situaciones de conflicto. Según describió, el ambiente estuvo marcado por el respeto entre ambas parcialidades y por el clima propio de una competencia deportiva.

Las declaraciones del representante argentino llegan después de que en las redes sociales se multiplicaran videos de discusiones entre hinchas, acusaciones de racismo y publicaciones de figuras internacionales que cuestionaron a la Argentina tras la consagración de España. Frente a ese escenario, el diplomático insistió en diferenciar el impacto de las redes sociales de lo que ocurre en la vida diaria y recordó los históricos lazos culturales y familiares que unen a ambos países.