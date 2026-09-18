El Parque Provincial Ischigualasto recibió una visita internacional destacada. El embajador del Reino de Tailandia en Argentina, Krit Tankanarat, recorrió el sitio sanjuanino y quedó sorprendido por su paisaje, su inmensidad y su riqueza natural, geológica y paleontológica.

Durante la visita, el diplomático recorrió distintos sectores del parque y conoció de cerca uno de los principales atractivos turísticos de San Juan, reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Tras la experiencia, Tankanarat dejó una frase que fue destacada por las autoridades del parque y que reflejó su impresión sobre la provincia. “Tenía una vaga idea de San Juan; hoy me llevo la experiencia de saber que es un lugar fantástico para visitar y, sin dudas, un lugar ideal para venir a vivir”, expresó el embajador.

Desde Ischigualasto destacaron que este tipo de visitas permiten seguir posicionando al parque como uno de los grandes atractivos naturales de Argentina y como un sitio capaz de captar la atención de turistas y visitantes internacionales.

El parque es reconocido mundialmente por su valor paleontológico y geológico, además de sus paisajes característicos, que año tras año atraen a visitantes de diferentes partes del país y del mundo.

La presencia del representante diplomático de Tailandia volvió a poner en valor la proyección internacional de uno de los principales íconos turísticos de San Juan.