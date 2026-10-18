En el marco del Día de la Madre, que se celebra este domingo 18 de octubre, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, compartió un emotivo mensaje dedicado a su madre fallecida y saludó a todas las mamás sanjuaninas. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó cuánto la extraña y reflexionó sobre los recuerdos que permanecen intactos pese al paso del tiempo.

Orrego comenzó su publicación recordando a su mamá y agradeciendo a Eli, madre de sus hijos, por su dedicación. Además, aprovechó la fecha especial para enviar un afectuoso saludo a las mujeres de la provincia.

"A todas las madres de mi querido San Juan, les deseo un muy feliz día. Que reciban todo el amor, el cariño y el abrazo que merecen, hoy y siempre", expresó.

Sin embargo, el mensaje más personal llegó acompañado de una carta que comenzó con un sencillo y conmovedor saludo: "Hola, má!! Cómo estás?".

La emotiva carta de Orrego a su mamá

El gobernador relató que, como cada Día de la Madre, buscó una fotografía para recordar y homenajear a su mamá. Durante ese momento, se encontró con una sensación de tristeza al darse cuenta de que prácticamente ya no tenía imágenes juntos que no hubiera compartido anteriormente.

"Por mucho que quisiera, ya no vamos a poder sacarnos ninguna nueva", escribió, al reflexionar sobre la ausencia de su madre.

A pesar de esa tristeza, el mandatario contó que volver a mirar las fotografías le permitió reencontrarse con su sonrisa, su mirada y los momentos compartidos.

En su carta, también agradeció a Dios por conservar esos recuerdos con claridad y destacó que el amor hacia su mamá continúa presente en su vida.

"Al final, entendí que no necesito fotos nuevas, porque hay recuerdos que nunca envejecen y amores que no se terminan nunca", expresó en uno de los fragmentos más emotivos.

Un mensaje de amor para todas las madres sanjuaninas

Hacia el final de la publicación, Orrego reafirmó que, aunque su mamá ya no esté físicamente, continúa acompañándolo a través de sus recuerdos.

"Te extraño siempre. Pero de alguna manera, seguís acá, conmigo. Y sé que así va a ser toda mi vida", manifestó.

La carta concluyó con una dedicatoria breve y cargada de afecto: "Feliz día, má! Te quiero mucho".

De esta manera, el gobernador combinó un homenaje personal con un saludo a todas las madres sanjuaninas en una de las fechas más significativas del calendario familiar.