El emotivo video de la AFA para Messi antes de su despedida de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video para Lionel Messi, horas antes de su último partido con la Selección argentina en el país. El homenaje repasa distintos momentos de la trayectoria del capitán y pone el foco en todo lo que generó durante sus 22 años con la camiseta albiceleste.

Con imágenes de sus primeros pasos y de los principales momentos que protagonizó con la Selección, el video recorre una historia que incluye las categorías juveniles, las Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Pero el mensaje de la AFA busca ir más allá de los trofeos y los récords. La pieza plantea que el mayor legado de Messi no puede medirse solamente por lo que consiguió dentro de una cancha.

“Nos hiciste mejores”

“Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores”, expresa la voz en off del video.

La narración continúa con una mirada que apunta directamente al impacto que tuvo el futbolista sobre varias generaciones de argentinos. “Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida”, sostiene el mensaje, mientras aparecen imágenes de diferentes etapas de su carrera.

La AFA también destaca que, mientras los hinchas celebraban sus goles y repetían que era “el mejor de todos”, Messi fue dejando una huella que trascendió lo estrictamente deportivo.

“Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más”, señala el video.

El último partido con la Selección

El homenaje llega en la previa del último partido de Messi con la camiseta argentina en el país. El rosarino enfrentará este martes a Benín desde las 20, en el estadio Monumental, en una jornada preparada especialmente para despedirlo.

La AFA cierra el video con un mensaje de agradecimiento al capitán: “Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá”.

Y concluye con la frase que resume todo el homenaje: “El mejor de todos nos hizo mejores a todos”.

De esta manera, la Selección eligió despedir a Messi no solamente recordando sus conquistas, sino destacando el impacto que tuvo sobre quienes lo acompañaron durante más de dos décadas.