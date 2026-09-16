La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anticipó la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina con un emotivo video que recorre distintos momentos de la carrera del capitán y pone el foco en su vínculo con la camiseta albiceleste. La producción fue compartida por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad, un día después de que se confirmara oficialmente el último partido del rosarino con la Selección.

El video utiliza el tango como hilo conductor y repasa diferentes etapas de la vida futbolística de Messi, desde sus primeros años en Rosario hasta sus momentos de gloria con la Selección. Las imágenes buscan mostrar el recorrido del futbolista y anticipar el cierre de su etapa con la camiseta argentina.

“El último tango del 10”

La publicación está acompañada por una frase que sintetiza el sentido del homenaje: “Se viene el último tango del 10”.

La expresión hace referencia al partido que Messi disputará el 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental. Ese encuentro será presentado como la despedida oficial del capitán ante los hinchas argentinos.

El homenaje en el Monumental

Messi fue incluido en la convocatoria de la Selección para los próximos amistosos pese a haber anunciado su retiro del conjunto nacional. El partido frente a Benín será el cierre de una serie de encuentros que Argentina disputará como local y tendrá como objetivo homenajear al capitán.

Para esa jornada, la AFA también invitó a los campeones del mundo de Qatar 2022 junto con sus familias, como parte del reconocimiento a la trayectoria de Messi con la Albiceleste.

El video de la AFA funciona así como una antesala de esa despedida: imágenes de distintas épocas, la camiseta argentina como protagonista y una referencia al “último tango” para anticipar el cierre de una etapa que tendrá su escena final el 6 de octubre en el Monumental.