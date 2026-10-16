El EPRE intimó a Naturgy por demoras en obras eléctricas antes del verano

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) intimó formalmente a Naturgy San Juan S.A. a acelerar las obras eléctricas que presentan demoras y completar las tareas necesarias antes de la temporada de mayor demanda. El organismo también exigió cronogramas ejecutivos para los trabajos pendientes, en el marco de una auditoría que verificó avances en distintas estaciones transformadoras de la provincia.

El EPRE solicitó a la distribuidora que avance con las interconexiones y las obras complementarias indispensables para poner en servicio los transformadores de potencia. El pedido apunta a cumplir con los plazos previstos y evitar que las demoras posterguen la puesta en funcionamiento de instalaciones necesarias para reforzar el sistema eléctrico.

La intimación se realizó en la previa del verano, cuando aumenta la demanda de energía. Además, el organismo continuará con las auditorías periódicas para controlar el cumplimiento de los cronogramas y verificar que las inversiones se traduzcan en mejoras concretas en la seguridad, la resiliencia y la confiabilidad del servicio.

Qué obras están en marcha

En su evaluación correspondiente a septiembre de 2026, el EPRE constató un avance del 83% del monto presupuestado para la fase inicial del Plan de Inversiones de Referencia 2026-2031. El programa contempla $28.011.221.140, financiados con créditos nacionales y fondos del plan provincial.

Entre los trabajos relevados figura el Campo de Transformación Nº 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador se encuentra en fabricación. También se registraron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

Las obras edilicias de las estaciones Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno y Caleras/Termas, en Albardón, están terminadas o próximas a completar su cierre.

En Sargento Cabral, el montaje de celdas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% de avance, mientras que en la estación Olivos llegó al 100%. Además, se adquirieron equipos para otras instalaciones y se avanzó con la provisión de transformadores destinados a distintos puntos de San Juan.

Otras intervenciones para reforzar la red

El plan también incluye la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un nuevo alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en zonas remotas.

Con los trabajos todavía pendientes, el EPRE mantendrá el seguimiento sobre Naturgy para verificar los plazos de ejecución y la efectiva puesta en servicio de las instalaciones previstas.